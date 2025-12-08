Otkrivene zastrašujuće ozljede Miss Universe Jamajke nakon pada s pozornice na izboru

Organizacija Miss Universe objavila je detaljno priopćenje o teškom incidentu u kojem je Miss Jamajke, dr. Gabrielle Henry, teško ozlijeđena nakon pada s pozornice tijekom predrundnog natjecanja.

Organizacija Miss Universe (MUO) objavila je nova saznanja o zdravstvenom stanju Miss Jamajke, Gabrielle Henry, koja je pala s pozornice tijekom izbora večernje haljine na natjecanju Miss Universe 19. studenoga.

U priopćenju za javnost, objavljenom u ime organizacije i obitelji Henry, pojašnjena je situacija te su pruženi dodatni detalji o njezinu trenutačnom stanju.

''Dr. Henry pretrpjela je ozbiljan pad kroz otvor na pozornici tijekom svog hoda na predrundnom natjecanju 19. studenoga 2025., što je rezultiralo intrakranijalnim krvarenjem uz gubitak svijesti, prijelomom, posjekotinama na licu i drugim značajnim ozljedama'', stoji u najnovijoj izjavi objavljenoj u ponedjeljak, 8. prosinca.

''Odmah je primljena na intenzivnu njegu u Bangkoku, gdje je ostala u kritičnom stanju pod stalnim neurološkim nadzorom, te i dalje zahtijeva 24-satni stručni nadzor'', nastavlja se u priopćenju.

Prema izjavi, Henry bi se trebala vratiti kući na Jamajku u narednim danima, a pritom će je pratiti kompletan medicinski tim te će biti prebačena izravno u bolnicu radi nastavka liječenja i oporavka.

U objavi se nadalje navodi da je MUO pokrio sve njezine bolničke, medicinske i rehabilitacijske troškove tijekom boravka na liječenju u Tajlandu. Međunarodno natjecanje također je navelo da je financiralo smještaj i troškove života za njezinu majku i sestru tijekom njihova boravka u Tajlandu dok se Henry oporavljala. Uz to, MUO je izjavio da financira i medicinski nadzirani let za repatrijaciju koji je organizirala bolnica te se obvezao pokriti sve buduće medicinske troškove proizašle iz ovog incidenta.

''Od trenutka kada se incident dogodio, Organizacija Miss Universe stajala je uz Gabrielle i njezinu obitelj kao da je njihova vlastita, preuzimajući punu i trenutnu odgovornost bez oklijevanja'', navodi se u priopćenju.

''Obitelj Henry duboko je zahvalna Organizaciji Miss Universe na njezinoj postojanoj suosjećajnosti, prisutnosti i pokazanoj ljubavi. Njihova reakcija nadilazi profesionalnu odgovornost i odražava predanost i zaštitu obitelji.''

Tjedan dana nakon što je Miss Universe okrunio svoju pobjednicu za 2025., Fátimu Bosch, natjecateljica Melissa Sapini govorila je za People o šokantnom padu i o tome kako je, prema njezinim tvrdnjama, vodstvo organizacije obavijestilo natjecateljice o Henryinu incidentu.

Sapini – koja je predstavljala Haiti – tvrdi da su, nakon što je Henry pala s pozornice, natjecateljice pozvane na sastanak na kojem je, kako kaže, jedan član osoblja započeo razgovor svaljujući krivnju na Henry, prenosi People.

''Ne znam jesu li to ispravno riješili. Prvo što je rekao bilo je da se to dogodilo jer nije obraćala pozornost'', rekla je.

''Nakon toga je rekao: 'Naravno, sigurnost nam je prioritet broj jedan'… Ali kao: 'Ozbiljno?' Bilo je stvarno zastrašujuće.''

Predstavnik organizacije domaćina natjecanja, Miss Grand International (MGI), dao je izjavu da se incident ponajprije dogodio zato što je promašila svoju poziciju i možda nije gledala na pistu dok je hodala, no MGI je odbacio tvrdnje da su okrivili Henry.

U priopćenju objavljenom 8. prosinca MUO je osporio takve navode:

''Određena medijska izvješća koja sugeriraju da je dr. Henry na bilo koji način pridonijela incidentu potpuno su netočna. Organizacija Miss Universe nikada nije pripisala krivnju dr. Henry i potvrđuje da su takvi navodi neutemeljeni i ne odražavaju činjenice'', stoji u izjavi.

Zaključno je navedeno: ''Dr. Henry i njezina obitelj upućuju iskrene zahvale narodu Jamajke, zajednici Miss Universe i podržavateljima širom svijeta na ogromnoj bujici ljubavi, molitvi i ohrabrenja.''

