Rijedak nastup našeg pjevača u Hrvatskoj koji je pjevao na ulicama Italije, evo zbog čega je napravio iznimku

Nakon godinu dana glazbenog putovanja po Italiji, gdje je nastupao na ulicama talijanskih gradova, Marko Kutlić sinoć je zasjao na pozornici humanitarnog koncerta Jazz orkestra Hrvatske vojske.

Na pozornici prepunoj emocija i vrhunske glazbe, sinoć je u sklopu humanitarnog koncerta Jazz orkestra Hrvatske vojske za Zakladu vojne solidarnosti nastupio i Marko Kutlić, jedan od najprepoznatljivijih vokala domaće glazbene scene.

Kutlić se na domaću pozornicu vratio nakon što je više od godinu proveo u Italiji, gdje je, daleko od reflektora i velikih pozornica, nastupao na ulicama talijanskih gradova, tražeći novu inspiraciju i osobnu i glazbenu slobodu.

Marko Kutlić - 1 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Thompson najavio novi koncert, sam je objavio vijest: ''Bilo je i vrijeme...''

Bio je odjeven u elegantno, ali nenametljivo tamno odijelo, s prepoznatljivim casual stilom i dugom kosom, zbog koje ga je malo tko na prvu prepoznao.

Marko Kutlić - 2 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Prije nekoliko tjedana u Hrvatskoj je najavio nove koncerte, a otkriveno je i kako ćemo ga sljedeće godine gledati na natjecanju za pjesmu Eurovizije, Dori, na koju dolazi s pjesmom ''Neotuđivo''.

Marko Kutlić - 2 Foto: Instagram

Marko Kutlić na Melodijama Jadrana - 4 Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova supruga pokazala s kim je uživala na njegovom koncertu u Varaždinu!

Sljedeće godine održat će i koncert na mjestu na kojem se rastao od fanova prije odlaska u Italiju, više pročitajte OVDJE.

Galerija 11 11 11 11 11

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve opet na sudu: Evo što je pjevačica rekla nakon ročišta

Pogledaji ovo Celebrity Polufinalno izdanje Martine Tomčić nije prošlo nezamijećeno, detalji ukrali svu pažnju