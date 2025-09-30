Naš odbjegli pjevač donio veliku odluku: ''Tamo gdje smo se rastali...''

Marko Kutlić najavio je koncert u Tvornici kulture nakon što je na više od godinu dana otišao iz Hrvatske.
Naime, Marko će održati koncert u Tvornici kulture 2026. godine, a to je s veseljem najavio na Instagramu.
''S ulice u Tvornicu! Ljudi, falili ste mi puno. Nadam se da sam i ja vama bar malo. Sastat ćemo se tamo gdje smo se zadnji put rastali — u mojoj omiljenoj Tvornici kulture, 8.3.2026. Ulaznice su upravo puštene u prodaju, a možete ih pronaći u sustavu Entrio. Veselim vam se!'' napisao je.
Posljednji nastup u Tvornici odradio je 23. studenog 2023. godine.
Naš odbjegli pjevač iznenadio objavom: ''Iz mraka u kojem sam boravio posljednjih tjedana...''
Nakon toga odradio je još par koncerata, a onda napustio Hrvatsku te otišao pjevati po ulicama Italije.
Prije nekoliko dana objavio je fotografiju misteriozne djevojke, a svi se pitaju je li to njegova nova ljubav. Više pogledajte OVDJE.
