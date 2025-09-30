Naš odbjegli pjevač donio veliku odluku: ''Tamo gdje smo se rastali...''

Marko Kutlić najavio je koncert u Tvornici kulture nakon što je na više od godinu dana otišao iz Hrvatske.

Pjevač Marko Kutlić koji je prošle godine napustio Hrvatsku pozitivno je iznenadio svoje fanove novim vijestima.

Naime, Marko će održati koncert u Tvornici kulture 2026. godine, a to je s veseljem najavio na Instagramu.

''S ulice u Tvornicu! Ljudi, falili ste mi puno. Nadam se da sam i ja vama bar malo. Sastat ćemo se tamo gdje smo se zadnji put rastali — u mojoj omiljenoj Tvornici kulture, 8.3.2026. Ulaznice su upravo puštene u prodaju, a možete ih pronaći u sustavu Entrio. Veselim vam se!'' napisao je.

Posljednji nastup u Tvornici odradio je 23. studenog 2023. godine.

Nakon toga odradio je još par koncerata, a onda napustio Hrvatsku te otišao pjevati po ulicama Italije.

Prije nekoliko dana objavio je fotografiju misteriozne djevojke, a svi se pitaju je li to njegova nova ljubav. Više pogledajte OVDJE.

