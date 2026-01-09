Nova uloga ovog legendarnog glumca pretvorila ga je u neprepoznatljivog čovjeka!

Hugh Jackman šokirao je transformacijom u mračnog, ostarjelog Robin Hooda u novom filmu koji donosi potpuno drugačiju verziju legende.

Hugh Jackman potpuno je neprepoznatljiv u službenom traileru za film "The Death of Robin Hood", koji je objavila produkcijska kuća A24.

S dugom sijedom perikom i gustom bradom, 57-godišnji glumac utjelovljuje sasvim drugačijeg Robina Hooda – umornog, krvavih ruku i progonjenog prošlošću.

"Želite li znati jednu tajnu?", pita Jackmanov lik ženu kraj logorske vatre.

"Ljudi pričaju priče o Robinu Hoodu. Sve su to laži. Nije bio junak. Bio je ubojiti razbojnik. Ja sam Robin Hood."

U traileru se vidi ostarjeli, ranjeni odmetnik koji priznaje da je ubio toliko ljudi da im ne zna broj.

"To je prokletstvo", kaže umorno.

Redatelj Michael Sarnoski postavlja priču u mračnu srednjovjekovnu atmosferu, gdje misteriozna žena (glumi je Jodie Comer) spašava Robina i skrbi za skupinu siročadi koju je zadesila teška sudbina.

U jednoj sceni, Robin djevojčici izrađuje luk kako bi se mogla obraniti, što je odmah podsjetilo obožavatelje na njegov kultni film "Logan" iz 2017. godine.

"Postoje loši ljudi vani. Bojim se da će naše krvne osvete pratiti i nju. Ja ću vas čuvati. Čuvat ću vas", govori Robin u traileru.

Osim Jackmana i Comer, u filmu glume i Bill Skarsgård, Murray Bartlett i Noah Jupe, a film uskoro stiže u kina.

Jackman, koji je i jedan korak od EGOT statusa (ima Emmy, Grammy i Tony, ali ne i Oscara), izjavio je za Entertainment Weekly:

2Ono što mi se najviše svidjelo u ovoj verziji Robina Hooda je snaga scenarija. Pokazuje kako se moć može koristiti za dobro, ali i za zlo. Ovdje je Robin Hood stvaran čovjek – sa svim ožiljcima, boli, kajanjem… ali i ljubavlju. Ovo je ljudska priča, s dubinom i težinom."

