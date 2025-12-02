Poslije šokantnog razvoda pronašao je sreću s kolegicom: ''Nevjerojatno su zaljubljeni''

Hugh Jackman i Sutton Foster blistali su zaljubljeni na crvenom tepihu Gotham Awardsa.
Jackman (57) i Foster (50) nježno su se doticali, smijali i pozirali jedno uz drugo, bez imalo suzdržavanja, potvrđujući kako su prava "couple goals" kombinacija. I izgledali su spektakularno – Hugh u elegantnom crnom smokingu, a Sutton u uskoj crnoj haljini s blještavim detaljima, koja je savršeno pratila njezinu figuru.
"Kad je Hugh ušao, oboje su zasjali poput božićnog drvca. Izgledali su nevjerojatno zaljubljeno", izjavio je izvor s eventa za Daily Mail.
Hugh Jackman i Sutton Foster - 3 Foto: Profimedia
Zvijezda filma "The Greatest Showman" na crvenom je tepihu pozirao i s kolegicom Kate Hudson, s kojom glumi u novom filmu "Song Sung Blue", no pravo oduševljenje nastupilo je tek kad se ponovno spojio sa Sutton unutar dvorane.
Hugh Jackman i Sutton Foster - 4 Foto: Profimedia
Samo nekoliko dana prije Jackman je svoju novu partnericu i službeno predstavio na Instagramu. Podijelio je fotografiju i kratki video snimljen tijekom Suttonina nastupa u legendarnom njujorškom Cafe Carlyle.
Hugh Jackman i Sutton Foster - 7 Foto: Profimedia
Hugh Jackman i Sutton Foster - 2 Foto: Profimedia
Par je svoju vezu potvrdio ranije ove godine, a prvi put zajedno su kročili crvenim tepihom u listopadu, na premijeri filma "Song Sung Blue".
Hugh Jackman Foto: Profimedia
Ova nova ljubavna priča dolazi nakon što je Jackman u rujnu 2023. objavio razvod od supruge Deborre-Lee Furness, s kojom je bio u braku 27 godina. Zajedno imaju dvoje odrasle posvojene djece.
