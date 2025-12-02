Fotke pričaju same za sebe: Usudila se pokazati i više nego što je trebalo!

Maura Higgins zasjenila je sve na Fashion Awardsu 2025. kad se pojavila u ekscentričnoj, ali izrazito seksi haljini koja je istaknula njezinu figuru i modnu hrabrost.

Na crvenom tepihu dodjele Fashion Awardsa 2025. u londonskom Royal Albert Hallu, gdje su se okupila najveća imena iz svijeta mode i showbiznisa, sve oči bile su uprte u Mauru Higgins.

Irkinja i bivša reality zvijezda pokazala je da itekako zna kako privući pažnju, pojavivši se u neobičnoj, ali iznimno izazovnoj kombinaciji koja je spojila avangardu i čisti seksipil.

Maura Higgins - 5 Foto: Profimedia

Njezina odvažna haljina s dubokim izrezima i korzetiranim detaljima otkrila je isklesani trbuh i figuru na kojoj bi joj pozavidjele i top manekenke. Usudila se pokazati sve što je trebalo, i više. Dramatičan šešir i prozirne crne rukavice s prugama dodatno su naglasili modnu teatralnost izdanja koje se neće tako lako zaboraviti.

Maura Higgins - 4 Foto: Profimedia

Maura Higgins - 3 Foto: Profimedia

Maura je tako još jednom potvrdila da dobro zna svoje adute i da se ne boji eksperimentirati s modom, pogotovo kad zna da će svaka fotografija postati viralna.

Maura Higgins - 2 Foto: Profimedia

Nije poznato tko stoji iza ekscentrične modne kreacije, no jedno je sigurno – Maura je pokazala da crveni tepih nije samo mjesto za haljine iz sigurnih izbora već i za one koji se usuđuju izaći iz okvira.

