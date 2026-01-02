Zvijezda Kumova pohvalila se suprugovim uspjehom: "Tradicija usvojena!"

Ecija Ojdanić pohvalila se kulinarskim sposobnostima svog muža Roberta Orhela koji je napravio peku.

Zvijezda serije "Kumovi" Ecija Ojdanić na društvenim je mrežama podijelila prizore koji su omogućili zazubice mnogima. Njezin suprug Robert Orhel zasukao je rukave i napravio peku, i to, sudeći po fotografijama, vrlo uspješno.

Na objavljenim snimkama vidi se kako Robert s osmijehom nadgleda pripremu peke ispod žara, dok Ecija, rođena Drnišanka, ne skriva ponos. Uz fotogaleriju glumica je dodala i duhovit opis kojim je dala do znanja koliko je oduševljena rezultatom, ali i cijelom pričom oko usvajanja dalmatinske tradicije.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković je Novu godinu provela daleko od blještavila: "Kada mislimo da je došao kraj..."

"Kaže se da su muževi od tamo, odakle su im žene. Ne želim povrijediti zagrebačko/virovitički lokalpatriotizam moga muža, ali definitivno mogu potvrditi da je peku napravio za 10/10. Najbolja tradicija usvojena i savladana. U svakom slučaju.", napisala je Ecija, ispod koje je Robert dobivao same čestitke.

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

Ecija Ojdanić - 5 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

Mnogi su se složili u jednom – peka izgleda savršeno, a Robert se pokazao kao pravi majstor.

Čini se da je u domu Ojdanić-Orhel još jednom potvrđeno kako se tradicija najbolje njeguje uz ljubav, dobru volju i malo žara.

Ecija Ojdanić Foto: Instagram

Ecija Ojdanić i kći Cvita - 1 Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ecija Ojdanić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kako je okitila božićno drvce, otkrijte OVDJE.

Kako su ona i Daria Lorenci Flatz nasmijale fanove, otkrijte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša misica Laura dočekala Novu godinu s Trumpom! Lijepa Zadranka sve iznenadila društvom u kojem se našla

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bombastično izdanje s čipkom Meri Goldašić raspametilo pratitelje: "Brutalna od glave do pete!"

Pogledaji ovo Celebrity Nekadašnji Dinamovac uplovio u brak s tajanstvenom brinetom, sve je otkrio detalj s Instagrama!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kraljica Camilla progovorila o bolnom iskustvu iz mladosti: "Bila sam strašno ljuta..."