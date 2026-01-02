Naša misica Laura dočekala Novu godinu s Trumpom! Lijepa Zadranka sve iznenadila društvom u kojem se našla

Laura Gnjatović proslavila je Novu godinu u društvu američkog predsjednika Donalda Trumpa na imanju Mar-a-Lago.

Američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania bili su domaćini dočeka Nove godine na njihovom imanju Mar-a-Lago, na kojem su okupili brojne svoje prijatelje.

Na ovoj zabavi našla se i aktualna Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović, koja se pohvalila snimkama na društvenim mrežama.

Laura Gnjatović - 1 Foto: Instagram Screenshot

Laura Gnjatović - 3 Foto: Instagram Screenshot

Laura Gnjatović - 4 Foto: Instagram Screenshot

Za ovu prigodu odjenula je pripijenu, atraktivnu haljinu koja joj je naglasila figuru, a i ostali članovi predstavništva Hrvatske za Miss Universe odjenuli su se prigodno.

Lijepa Zadranka s dubrovačkom adresom otišla je tamo s vlasnikom licence za Hrvatsku Vladimirom Kraljevićem i ostalim članova iz hrvatskog predstavništva, a sudeći prema snimkama na Instagramu, dobro se zabavljala. Dobila je priliku i drugi dan vratiti se na Mar-a-Lago, a za 2026. godinu poželjela je više smijeha i ljubavi.

Laura Gnjatović - 3 Foto: Extravagant/PR

Laura Gnjatović - 2 Foto: Extravagant/PR

Laura Gnjatović - 12 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Samo nekoliko dana ranije Gnjatović je bila u Rijeci, gdje je podržala svog zaručnika Filipa Vujičića na utakmici Kvarnera i Zadra.

Gnjatović je privukla pozornost i na dodjeli nagrada, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako je izgledao doček u zagrebačkoj zračnoj luci, pogledajte OVDJE.

