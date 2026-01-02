Teške optužbe protiv Willa Smitha šokirale javnost, u tijeku je sudski proces

Will Smith suočava se s ozbiljnim optužbama violinista Briana Kinga Josepha za seksualno uznemiravanje i odmazdu, koje njegov odvjetnik odlučno odbacuje kao "lažne i bezobzirne".
Američki glumac i glazbenik Will Smith ovih se dana našao u središtu skandala zbog teških optužbi za seksualno uznemiravanje, nezakonit otkaz i odmazdu.
Tužbu protiv njega i njegove produkcijske tvrtke Treyball Studios Management podnio je violinist Brian King Joseph, poznat po sudjelovanju u showu "America’s Got Talent".
U dokumentima dostavljenima Višem sudu Kalifornije u Los Angelesu 30. prosinca Joseph tvrdi da je Smith, nakon što ga je pozvao na svjetsku turneju Based on a True Story: 2025, "namjerno pripremao i navodio g. Josepha za daljnje seksualno iskorištavanje".
Središnji dio tužbe odnosi se na događaj iz ožujka 2025. u Las Vegasu, kada je, prema Josephovim tvrdnjama, netko nepoznat ušao u njegovu hotelsku sobu bez tragova provale. Ondje je navodno zatekao poruku s potpisom "Stone F" i riječima: "Brian, vratit ću se... samo nas dvoje", uz srce i druge zabrinjavajuće predmete, uključujući bočicu lijeka za HIV i naušnicu.
Joseph tvrdi da je nakon prijave incidenta hotelu, policiji i Smithovu timu dobio otkaz te da je odmah zamijenjen drugim glazbenikom. U tužbi stoji kako je zbog svega pretrpio "tešku emocionalnu patnju, ekonomski gubitak, narušen ugled i druge štete", a spominje se i razvoj "PTSP-a i drugih mentalnih bolesti kao rezultat otkaza".
Odgovor Smithove strane nije izostao. Njegov odvjetnik Allen B. Grodsky jasno je poručio: "Navodi g. Josepha koji se tiču mog klijenta su lažni, neutemeljeni i bezobzirni. Oni se kategorički poriču, a mi ćemo koristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo se pozabavili ovim tvrdnjama i osigurali da istina izađe na vidjelo."
Ta tužba dolazi nedugo nakon što je i supruga Willa Smitha, Jada Pinkett Smith, postala predmetom pravnog spora. Bivši suradnik Bilaal Salaam podnio je tužbu tešku tri milijuna dolara optužujući je za verbalne prijetnje.
Izvor blizak Smithovima komentirao je navode riječima da su "jako ljuti i kažu da je to gomila gluposti", a optužitelja opisao kao "oportunističku osobu koja ih želi iskoristiti".
