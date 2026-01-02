Teške optužbe protiv Willa Smitha šokirale javnost, u tijeku je sudski proces

Will Smith suočava se s ozbiljnim optužbama violinista Briana Kinga Josepha za seksualno uznemiravanje i odmazdu, koje njegov odvjetnik odlučno odbacuje kao "lažne i bezobzirne".

Američki glumac i glazbenik Will Smith ovih se dana našao u središtu skandala zbog teških optužbi za seksualno uznemiravanje, nezakonit otkaz i odmazdu.

Tužbu protiv njega i njegove produkcijske tvrtke Treyball Studios Management podnio je violinist Brian King Joseph, poznat po sudjelovanju u showu "America’s Got Talent".

U dokumentima dostavljenima Višem sudu Kalifornije u Los Angelesu 30. prosinca Joseph tvrdi da je Smith, nakon što ga je pozvao na svjetsku turneju Based on a True Story: 2025, "namjerno pripremao i navodio g. Josepha za daljnje seksualno iskorištavanje".

Središnji dio tužbe odnosi se na događaj iz ožujka 2025. u Las Vegasu, kada je, prema Josephovim tvrdnjama, netko nepoznat ušao u njegovu hotelsku sobu bez tragova provale. Ondje je navodno zatekao poruku s potpisom "Stone F" i riječima: "Brian, vratit ću se... samo nas dvoje", uz srce i druge zabrinjavajuće predmete, uključujući bočicu lijeka za HIV i naušnicu.

Pogledaji ovo Celebrity Nezaboravni doček za Bojanu Gregorić Vejzović: Na drugom kraju svijeta zaorila "Ganga i rera"

Will Smith - 4 Foto: Profimedia

Joseph tvrdi da je nakon prijave incidenta hotelu, policiji i Smithovu timu dobio otkaz te da je odmah zamijenjen drugim glazbenikom. U tužbi stoji kako je zbog svega pretrpio "tešku emocionalnu patnju, ekonomski gubitak, narušen ugled i druge štete", a spominje se i razvoj "PTSP-a i drugih mentalnih bolesti kao rezultat otkaza".

Will Smith (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Odgovor Smithove strane nije izostao. Njegov odvjetnik Allen B. Grodsky jasno je poručio: "Navodi g. Josepha koji se tiču mog klijenta su lažni, neutemeljeni i bezobzirni. Oni se kategorički poriču, a mi ćemo koristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo se pozabavili ovim tvrdnjama i osigurali da istina izađe na vidjelo."

Pogledaji ovo Celebrity Kći holivudske ikone pronađena mrtva u hotelu, imala je samo 34 godine

Ta tužba dolazi nedugo nakon što je i supruga Willa Smitha, Jada Pinkett Smith, postala predmetom pravnog spora. Bivši suradnik Bilaal Salaam podnio je tužbu tešku tri milijuna dolara optužujući je za verbalne prijetnje.

Jada Pinkett Smith - 5 Foto: Profimedia

Izvor blizak Smithovima komentirao je navode riječima da su "jako ljuti i kažu da je to gomila gluposti", a optužitelja opisao kao "oportunističku osobu koja ih želi iskoristiti".

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Dvostruko slavlje Lejle i Tarika Filipovića izazvalo hrpu čestitki na Instagramu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nezaboravni doček za Bojanu Gregorić Vejzović: Na drugom kraju svijeta zaorila "Ganga i rera"

Pogledaji ovo Celebrity Mračna novogodišnja noć: Cure jezivi detalji misterija smrti kćeri slavnog glumca