Mračna novogodišnja noć: Cure jezivi detalji misterija smrti kćeri slavnog glumca

Kći slavnog glumca pronađena je mrtva u luksuznom hotelu u San Franciscu na Novu godinu, a okolnosti njezine smrti još uvijek se istražuju.

Strašna tragedija potresla je Hollywood nakon što je Victoria Jones, 34-godišnja kći slavnog glumca Tommyja Leeja Jonesa, pronađena mrtva u luksuznom hotelu u San Franciscu u ranim jutarnjim satima na Novu godinu.

Tommy Lee Jones, Victoria Jones

Prema pisanju Daily Maila, Victoriju je na podu 14. kata hotela Fairmont pronašao jedan od gostiju, koji je u prvi mah pomislio da je riječ o osobi u alkoholiziranom stanju, te je o svemu obavijestio hotelsko osoblje.

Djelatnici hotela ubrzo su shvatili da Victoria ne daje znakove života, nakon čega su odmah započeli s postupkom reanimacije i pozvali pomoć. Iz Vatrogasne službe San Francisca potvrđeno je da su u 2:52 zaprimili poziv za intervenciju, no unatoč pokušajima oživljavanja Victoria je na mjestu događaja proglašena mrtvom.

Dawn Laurel-Jones, Victoria Jones, Tommy Lee Jones

Izvor za spomenute strane medije također je rekao da na njezinu tijelu nisu uočeni znakovi nasilne smrti niti vidljive ozljede, a policija na mjestu događaja nije pronašla drogu ni predmete povezane s konzumacijom opojnih sredstava. Također, zasad nema naznaka da je riječ o samoubojstvu.

Još uvijek nije poznato je li Victoria bila gošća hotela niti kako se uopće našla na 14. katu. Iz Policijske uprave San Francisca poručili su kako mole sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom slučaju da se jave nadležnim službama.

Tommy Lee Jones, Victoria Jones

Podsjetimo, Victoria je bila kći Tommyja Leeja Jonesa i njegove druge supruge Kimberlee Cloughley, s kojom je glumac bio u braku od 1981. do 1996. godine. Par ima i sina Austina.

