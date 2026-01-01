Modrić dočekao Novu godinu s obitelji, fotka njegove djece dirnula je brojne fanove

Luka Modrić uz fotografiju svoje djece na krovištu zgrade čestitao je pratiteljima Novu godinu.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić novu je godinu čestitao na posebno emotivan i diskretan način a to je fotografijom svoje troje djece, Ivana, Eme i Sofije.

Na objavi koju je podijelio na društvenim mrežama vidi se troje djece snimljeno s leđa, zagrljeni i okrenuti prema noćnoj panorami grada, dok stoje na krovu.

Iznad fotografije Luka je kratko poručio: "Sretna Nova godina!", uz emotikone ruku sklopljenih u molitvu i srca, izazvavši pažnju pratitelja.

Bez glamura i javnih proslava, Modrić je još jednom pokazao koliko mu obitelj znači te da najvažnije trenutke voli zadržati u krugu najbližih. Fotografija djece na krovu, u mirnoj i intimnoj atmosferi, savršeno je dočarala toplinu obiteljskog trenutka i simbolično označila ulazak u novu godinu.

Prelaskom u AC Milan, Modrić ove godine ima radno božićno-novogodišnje razdoblje, a već u petak, 2. siječnja sa suigračima ide put Sardinije gdje će igrati protiv Cagliarija.

Nedavno je imao veliki intervju za talijanske medije, a što je sve otkrio, pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Kako je Modrić potvrdio svoju skromnost, otkrijte OVDJE.

