Modrić dočekao Novu godinu s obitelji, fotka njegove djece dirnula je brojne fanove

Piše E.G., Danas @ 16:50 Celebrity komentari
Luka Modrić Luka Modrić Foto: Instagram

Luka Modrić uz fotografiju svoje djece na krovištu zgrade čestitao je pratiteljima Novu godinu.

Kviz o filmu ''Ljubav i praznici''
božićna čarolija
Idu li ljubav i praznici uvijek jedno uz drugo? Provjerite u kviz o blagdanskom hitu
Godina za pamćenje! Pregled ljudi i događaja koji su obilježili 2025. u Hrvatskoj
"puno rošada"
Godina za pamćenje! Pregled ljudi i događaja koji su obilježili 2025. u Hrvatskoj
Donosimo koje zimske radosti vole poznati Hrvati!
Neki su već isplanirali put!
Tko uživa u snijegu, a tko u toplijim krajevima? Donosimo koje zimske radosti vole poznati Hrvati!
Midge Ure ekskluzivno za Novu TV
ekskluzivno za Novu TV
Frontmen kultnog sastava uoči koncerta u Zagrebu: "Neobično je vidjeti reakcije publike"
Vjekoslava Bach proslavila Novu godinu s Antoniom Marićem
"I da sve nestane..."
Romantični bijeg domaće voditeljice i 25 godina mlađeg partnera: "Godina je bila teška, ali donijela mi je ljubav"
Antonija Rittuper intervju, nakon završetka natjecanja u showu MasterChef
''žao mi je što publika nije...''
Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...''
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Znaš, kad mi frendice kažu, 'brate mili, nisi nikad spavala, a tek sad''
progovorila i o Nenadu
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...''
Otto Grundman, intervju nakon finala showa MasterChef
došao kraj avanture
Otto Grundmann nakon finala MasterChefa otkrio nam je svoje planove za budućnost!
Vedrana Rudan komentirala zabranu Thompsonova koncerta u Areni Zagreb
osvrnula se i na bulja
Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''
Jole pokazao božićno drvce
u modi!
Zbog jednog detalja božićno drvce iz doma omiljenog Jole postalo je hit!
vijesti
Teška nesreća u Koprivnici: Jedna osoba smrtno stradala, dvoje ozlijeđenih
Očevid u tijeku
Strašna nesreća na Novu godinu: Sletjeli s ceste i zabili se u drvo, jedna osoba poginula
FOTO Deseci mrtvih i stotinu ozlijeđenih u eksploziji na poznatom skijalištu: "Ovakva tragedija se rijetko viđa"
užas na doček
FOTO Horor na skijalištu jedna je od najvećih tragedija u Švicarskoj: "Istražujemo nekoliko uzroka požara, evo što je prioritet"
Lampion zapeo na tornju katedrale: "Postoji ozbiljna opasnost od požara"
Može biti opasno
Neobično svjetlo na tornju Zagrebačke katedrale: Vatrogasci izdali upozorenje
show
zdravlje
zabava
Napravila francusku za cijelu obitelj, a onda su vidjeli kako je priprema
Ljude prestrašila scena iz morskih dubina! Pogledajte prapovijesno biće koje se odjednom pojavilo
"Duša mala spava": Snimka iz Srbije nasmijala TikTok, nitko nije bio spreman za ovog suputnika
tech
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Kinezi od Nvidije naručili preko 2 milijuna čipova: Američka tvrtka u pregovorima o povećanju proizvodnje
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
sport
Od Zlatne lopte do ratišta: Legenda uzela oružje u ruke zbog Rusije
Policija potvrdila uzrok tragične nesreće Antonyja Joshue: Posljedice teže nego što se isprva mislilo
Neugodne vijesti o Kylianu Mbappeu šokirale navijače Real Madrida
tv
Vrhunska zabava uz glazbene hitove i omiljene "Kumove" na Novoj TV
MasterChef: Otto Grundmann u intervjuu za novatv.hr nakon finala MasterChefa
MasterChef: Otto vam poručuje: "Večeras nemate ništa pametnije za raditi!" Ztao ne propustite veliko finale!
putovanja
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Prvi ovogodišnji: Kviz općeg znanja za one koji su preživjeli slavlje
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
novac
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Ovi glazbenici su najviše zaradili u 2025. godini
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
lifestyle
Značenje imena prve bebe rođene u 2026. godini
Kombinacija Jelene Rozge na novogodišnji nastup u Sarajevu
Čestitke za Novu godinu
sve
