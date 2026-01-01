Modrić dočekao Novu godinu s obitelji, fotka njegove djece dirnula je brojne fanove

Luka Modrić uz fotografiju svoje djece na krovištu zgrade čestitao je pratiteljima Novu godinu.
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić novu je godinu čestitao na posebno emotivan i diskretan način a to je fotografijom svoje troje djece, Ivana, Eme i Sofije.3 vijesti o kojima se priča ''žao mi je što publika nije...'' Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...'' progovorila i o Nenadu Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...'' došao kraj avanture Otto Grundmann nakon finala MasterChefa otkrio nam je svoje planove za budućnost!
Na objavi koju je podijelio na društvenim mrežama vidi se troje djece snimljeno s leđa, zagrljeni i okrenuti prema noćnoj panorami grada, dok stoje na krovu.
Galerija 25 25 25 25 25
Luka Modrić Foto: Instagram
Luka Modrić Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Luka Modrić i Marko Perković Thompson Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Iznad fotografije Luka je kratko poručio: "Sretna Nova godina!", uz emotikone ruku sklopljenih u molitvu i srca, izazvavši pažnju pratitelja.
Luka Modrić Foto: Instagram Screenshot
Pogledaji ovo Celebrity Ovo izdanje srpske zvijezde nadmašilo je sva očekivanja, sve je izgledalo kao scena iz filma
Bez glamura i javnih proslava, Modrić je još jednom pokazao koliko mu obitelj znači te da najvažnije trenutke voli zadržati u krugu najbližih. Fotografija djece na krovu, u mirnoj i intimnoj atmosferi, savršeno je dočarala toplinu obiteljskog trenutka i simbolično označila ulazak u novu godinu.
Luka Modrić sa sestrama Foto: Petar Glebov/Pixsell
Luka Modrić Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Prelaskom u AC Milan, Modrić ove godine ima radno božićno-novogodišnje razdoblje, a već u petak, 2. siječnja sa suigračima ide put Sardinije gdje će igrati protiv Cagliarija.
Nedavno je imao veliki intervju za talijanske medije, a što je sve otkrio, pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).
Kako je Modrić potvrdio svoju skromnost, otkrijte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ivan Rakitić nije ispuštao lijepu Raquel, nježan pogled otkrio je sve što riječi ne govore
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Rozga zapalila atmosferu na dočeku u Sarajevu, pogledajte spektakularne prizore iz zraka!
Pogledaji ovo Celebrity Franka i Ćorluka otkrili gdje su dočekali Novu godinu, izgledalo je baš posebno
Pogledaji ovo Celebrity Usporedba sa svjetskom zvijezdom nije slučajna: Prija u izdanju koje ostavlja bez daha