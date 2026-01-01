Ovo izdanje srpske zvijezde nadmašilo je sva očekivanja, sve je izgledalo kao scena iz filma

Tea Tairović radno je dočekala Novu godinu, a njezin zlatni kostim privukao je mnogo pozornosti.

Tea Tairović dočekala je Novu godinu nastupom u luksuznom beogradskom hotelu, a osim glazbenog programa, veliku pažnju privukao je i njezin upečatljiv scenski izgled.

Popularna pjevačica, koja je lani nastupala u zagrebačkoj Areni, zablistala je u glamuroznom zlatnom kostimu koji je savršeno naglasio njezinu figuru i dodatno podigao cijeli nastup na razinu pravog novogodišnjeg spektakla.

Tea Tairović - 5 Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Tea Tairović - 2 Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Tea Tairović - 3 Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Tea je odabrala efektan, pripijeni outfit optočen zlatnim detaljima i resama koje su se kretale u ritmu glazbe, stvarajući snažan vizualni dojam na pozornici. Duboki izrez i visoki prorez istaknuli su njezinu eleganciju i samopouzdanje, dok je cijeli look upotpunila raskošnim krznenim ogrtačem, koji je dao dodatnu dozu luksuza i starog hollywoodskog glamura.

Tea Tairović - 1 Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Tea Tairović - 5 Foto: Instagram Screenshot

Tea Tairović - 4 Foto: Instagram Screenshot

Kombinaciju je zaokružila visokim potpeticama u zlatnim tonovima te upečatljivim nakitom, a besprijekorna frizura i make-up dodatno su naglasili njezinu profinjenost.

Publika u Metropol Palaceu zasigurno nije skrivala oduševljenje, rasplesavši se na njezine hitove, a Tea je svojim izgledom ponovno potvrdila status jedne od najelegantnijih i najupečatljivijih regionalnih zvijezda.

