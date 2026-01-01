Rozga zapalila atmosferu na dočeku u Sarajevu, pogledajte spektakularne prizore iz zraka!

Preko 64 tisuće ljudi dočekalo je Novu godinu u Sarajevu uz koncert Jelene Rozge.

Sarajevo je u 2026. godinu ušlo uz pravi glazbeni spektakl, a glavna zvijezda nezaboravne novogodišnje noći bila je Jelena Rozga.

Prema podacima policije Kantona Sarajevo, oko 64 tisuće ljudi okupile su se na otvorenom, ispunivši gradski trg do posljednjeg mjesta, kako bi zajedno odbrojavali posljednje sekunde stare godine uz njezine hitove.

Rozga je na pozornicu izašla vidno raspoložena i energična, a publiku je osvojila od prvih taktova. U toplom, elegantnom izdanju, unatoč hladnoj sarajevskoj noći, nizala je svoje najpoznatije pjesme, dok su svjetlosni efekti i more mobitela dodatno pojačavali čaroliju trenutka. Nedugo prije nego Sarajevo ušlo u 2026., na pozornicu je stigao gradonačelnik Samir Avdić, koji je zajedno s našom glazbenom zvijezdom uveo grad u novu godinu.

U ponoć je nebo iznad Sarajeva obasjao vatromet, a grad je eruptirao od emocija, pjesme i pljeska. Fotografije iz zraka otkrivaju impresivne prizore – rijeke ljudi, svjetlucava pozornica i grad koji diše kao jedno.

Sarajevo je tako još jednom potvrdilo status grada vrhunske atmosfere, a ulazak u 2026. uz Jelenu Rozgu ostat će upamćen kao jedna od najveselijih i najposjećenijih novogodišnjih noći u regiji.

