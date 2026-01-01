Naš pjevač nije mogao poželjeti bolji početak godine, stiglo mu je treće dijete!

Naš pjevač Marko Škugor doček Nove godine je proslavio u šibenskom rodilištu, gdje je njegova supruga Ivana točno u ponoć rodila kćer.

Hrvatska i svijet proslavili su ulaz u 2026. godinu na veličanstvene načine, no nekima je doček Nove godine bio mnogo posebniji.

Među njima je i šibenski tenor Marko Škugor, koji je točno u ponoć ponovno postao otac!

Marko i Ivana Škugor - 1 Foto: Ivana Škugor/Instagram

Marko Škugor - 5 Foto: In Magazin

Marko Škugor - 1 Foto: PR

Njegova supruga Ivana, s kojom od ranije već ima dvojicu sinova, rodila je zdravu djevojčicu točno kada je otkucala ponoć, a ponosni otac pohvalio se velikom vijesti na društvenim mrežama.

Najprije je podijelio zajedničku fotografiju s novorođenom kćeri, a kasnije je objavio i video iz šibenskog rodilišta na kojem s medicinskim osobljem pjeva svoj hit s Danijelom Martinović "Ono nešto".

Par je u braku već 12 godina, a vijest da čekaju treće dijete objavio je videom s tzv. "gender reveal" zabave. Samo dan prije dolaska kćeri, Škugor je zaključio koncertnu 2026. u Celju pred 7000 ljudi.

Kako su se upoznali, ispričali su za IN magazin, o čemu više pročitajte OVDJE.

Škugor je pokušao predstavljati Hrvatsku na Eurosongu poslije 12 godina od svog nastupa sa Klapom s mora, a kako je prošao, pogledajte OVDJE.

