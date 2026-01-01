Naš pjevač nije mogao poželjeti bolji početak godine, stiglo mu je treće dijete!

Naš pjevač Marko Škugor doček Nove godine je proslavio u šibenskom rodilištu, gdje je njegova supruga Ivana točno u ponoć rodila kćer.
Hrvatska i svijet proslavili su ulaz u 2026. godinu na veličanstvene načine, no nekima je doček Nove godine bio mnogo posebniji.3 vijesti o kojima se priča ''žao mi je što publika nije...'' Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...'' progovorila i o Nenadu Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...'' osvrnula se i na bulja Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''
Među njima je i šibenski tenor Marko Škugor, koji je točno u ponoć ponovno postao otac!
Galerija 25 25 25 25 25
Marko i Ivana Škugor - 1 Foto: Ivana Škugor/Instagram
Marko Škugor - 5 Foto: In Magazin
Marko Škugor - 1 Foto: PR
Njegova supruga Ivana, s kojom od ranije već ima dvojicu sinova, rodila je zdravu djevojčicu točno kada je otkucala ponoć, a ponosni otac pohvalio se velikom vijesti na društvenim mrežama.
Pogledaji ovo Celebrity Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''
Najprije je podijelio zajedničku fotografiju s novorođenom kćeri, a kasnije je objavio i video iz šibenskog rodilišta na kojem s medicinskim osobljem pjeva svoj hit s Danijelom Martinović "Ono nešto".
Par je u braku već 12 godina, a vijest da čekaju treće dijete objavio je videom s tzv. "gender reveal" zabave. Samo dan prije dolaska kćeri, Škugor je zaključio koncertnu 2026. u Celju pred 7000 ljudi.
Kako su se upoznali, ispričali su za IN magazin, o čemu više pročitajte OVDJE.
Škugor je pokušao predstavljati Hrvatsku na Eurosongu poslije 12 godina od svog nastupa sa Klapom s mora, a kako je prošao, pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kad se reflektori ugase: Kako su nekad velike dječje zvijezde završile na dnu?
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Najljepši ulazak u Novu godinu! Domaći glumački par čeka prvo zajedničko dijete
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Ginny iz Jednog čarobnog Božića? Ovako izgleda 40 godina od kultne uloge!
Pogledaji ovo Zanimljivosti 13 detalja koje niste znali o omiljenom božićnom filmu