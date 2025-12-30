Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''

Nakon niza zabrana i političkih poteza koji su izazvali burne reakcije u javnosti spisateljica Vedrana Rudan u svojoj se najnovijoj kolumni bez zadrške i s prepoznatljivom ironijom osvrnula na aktualne događaje vezane za glazbu, identitet i selektivnu slobodu izražavanja u Hrvatskoj.

Usred skandala koji je izbio nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio održavanje drugoga planiranog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb 28. prosinca, kao i nakon poteza sinjskog gradonačelnika Mire Bulja, koji je na Badnjak s javne površine udaljio romski orkestar i zabranio im svirku, na ta se događanja na ironičan način osvrnula spisateljica Vedrana Rudan u svojoj najnovijoj kolumni pod naslovom ''Tko to tamo pjeva''.

Njenu kolumnu prenosimo u cijelosti.

Vedrana Rudan Foto: Goran Kovačić/Pixsell

''Ne razumijem ovaj cirkus oko zabrana pjevanja. Ako se ljudi neće radovati oko Božića i slaviti mir i dobro, kad će? Treba ipak biti oprezan. Vidite Slovence. Oni poštuju pjesmu, ali samo kad pjesma nije 'buka'. Zato su donijeli fenomenalnu odluku koja istovremeno širi mir i dobro i štiti uši. Ljubljanski gradonačelnik, Srbin, očistio je grad od ciganarije. Nema ti Slovenca do Srbina'', započela je.

''Slovenci su oduševljeno napravili desant na centar Ljubljane pa udri rastezati čistokrvne slovenske harmonike. Je*iga, uvijek se svaka fešta nekako mora zasrati. Na svoje sam oči vidjela Slovenca kako puše u trubu. Umjesto da ga kolege i publika umlate, pljeskali su i njemu. Koji je to ku*ac? Zašto Janez smije sliniti u cigansku trubu, a Cigani ne? U Hrvatskoj postoji grad Sinj, gradonačelnik se zove Bulj, tvrdi da je heroj Domovinskog rata.''

Vedrana Rudan Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kći Enisa Bešlagića? Dobra je prijateljica s našom popularnom pjevačicom

''Vjerujem mu. Tko god baci pogled na njega briše glavom bez obzira. I on je protiv 'buke', vjerojatno je Slovenac pa je zato Cigane potjerao iz Sinja. Ili su, što je vjerojatnije, sami pobjegli. Bulj je i u ovom ratu iskoristio svoje fizičke predispozicije. Treba mu povećati mirovinu i unaprijediti ga u general bojnika kad nas napadnu Rusi. Je*eš dronove i atomsku bombu. Da Ukrajina ima Bulja Rusija bi bila prah i pepeo. A oni Cigani iz Sinja, us*ani od Bulja do pakla, trubili su u Splitu i rekli da ne mrze sve što je hrvatsko nego su Sinj napali zbog 'bakšiša'. Da, baš mi ide na ku*ac ovo zabranjivanje Šmajsera. Neka tromjesečni heroj Domovinskog rata pjeva gdje hoće. Kad mu je Evropa zalupila vrata neka mu Domovina širi noge. Ako nećemo dozvoliti da nas heroj je*e kome ćemo dati? Ciganima? Srbima? Slovencima?''

Vedrana Rudan Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

''Zagreb je glavni grad Hrvatske. U njemu bi Šmajserče trebalo pjevati svaki dan, praznikom ujutro i navečer. Tko ne sluša Šmajsera ustaškom kamom mu prerezati vrat. Gradonačelnika Zagreba umlatiti batom. Dječicu koja pobjegnu sa koncerta… Da ne idem u ustaške detalje. I to bi bilo to. Ja sam protiv podjela i protiv cigana i za mir i dobro i za Dom spremna i za Lijepu Našu. Čujte me'', poručila je na svom blogu.

Vedrana Rudan Foto: Davorin Visnjic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Tko je mlađa sestra Josipe Lisac? Njezina rijetka fotka otkrila je koliko su dame slične!

Podsjetimo, Rudan se bori s rakom, a na svom blogu redovno je opisivala boravak u bolnici te prolazak kroz kemoterapije. Nedavno je progovorila i o svojoj djeci. Kolumnu čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Prepune Prokurative slušale našeg pjevača koji se na hrvatsku scenu vratio s ulica Italije

Kako je bilo na Thompsonovu koncertu u Areni Zagreb 27. prosinca, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fotke Heidi Klum s plaže dokaz su da s 52 godine nema nijedne mane!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Obitelj Ćaleta-Car preslatkim fotografijama pokazala svoju pravu obiteljsku idilu!