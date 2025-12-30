Kako izgleda kći Enisa Bešlagića? Dobra je prijateljica s našom popularnom pjevačicom

Iako Enis Bešlagić privatni život drži podalje od očiju javnosti, njegova kći Asja sve češće privlači pozornost, odrasla je u pravu ljepoticu.

Omiljeni glumac i komičar Enis Bešlagić godinama uspješno čuva privatni život daleko od očiju javnosti, no poznato je da je iznimno posvećen obitelji.

Već dugo je u skladnom braku s lijepom Sabinom, a zajedno imaju dvoje djece, 21-godišnju Asju i 17-godišnjeg Maka.

Enis Bešlagić, Sabina Bešlagić, Asja Bešlagić Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iako se rijetko pojavljuju u medijima, Enis ne skriva koliko je ponosan na svoju obitelj, a njegova kći Asja posebno je zapela za oko javnosti. Danas je izrasla u lijepu i samouvjerenu mladu djevojku, a mnogi se slažu da je prava slika i prilika svojih roditelja.

Enis Bešlagić, Asja Bešlagić Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Obitelj Bešlagić godinama njeguje blisko prijateljstvo s Ninom Badrić, koja je prije desetak godina na društvenim mrežama podijelila presladak trenutak s Asjom. Naime, tada se još kao djevojčica pridružila Nini na pozornici u Sarajevu i osvojila srca publike.

''Bila je to ljubav na prvi pogled. Najprije mi je ukrala mikrofon, a onda i srce. Ja sam rekla: 'Dobra večer, Sarajevo', a Asja: 'Doblo mece, Zabrege''', napisala je Nina uz njihovu zajedničku fotografiju koju je objavila na Instagramu.

Prije dvije godine Enis se sa suprugom i kćeri pojavio na 50. rođendanu naše pjevačice Nine Badrić. Dobro raspoložena obitelj u elegantnim kombinacijama rado je pozirala fotografima. Enis je nosio crno odijelo, Sabina dugu zlatnu haljinu, a Asja kratku zelenu haljinu s jednim otkrivenim ramenom. Obitelj je zatim pozirala i sa slavljenicom.

Enis Bešlagić, Sabina Bešlagić, Asja Bešlagić, Nina Badrić Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Asji su profili na društvenim mrežama zaključani, a na Instagramu je prati 350 ljudi.

Nedavno je Enis pokazao mamu Eminu, kojoj jako sliči. Njenu fotografiju pogledajte OVDJE.

Nina Badrić i Asja Bešlagić Foto: Instagram

