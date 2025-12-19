Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''

Ako niste znali, Nina Badrić od početka svoje karijere ne nastupa za božićne blagdane. A što će se naći na njezinoj božićnoj trpezi, gdje će napuniti baterije u siječnju i planira li duet s Jelenom Rozgom, otkrila je našem Gordanu Vasilju. S pop-divom družio se na njezinu božićnom koncertu u Makarskoj.

Dvoipolsatnim božićnim koncertom u prepunoj makarskoj Areni Nina Badrić je, u pratnji Ante Gele i orkestra, publici priuštila nezaboravnu glazbenu čaroliju. A jedna od naših najvećih zvijezda nikad ne nastupa za Badnjak, Božić i blagdan svetog Stjepana jer su ti dani, kaže, uvijek rezervirani za njezine najmilije.

''Ja sam ti jako jedan kućni, obiteljski tip i čitav život sam ja ta koja kući svoju obitelj, dakle ja sam ta koja kuha, koja sprema stol. Sve sam polako, kao hrčak, donijela doma (smijeh), spremila i samo čeka da bude skuhano. Tako da bude puna kuća prijatelja, obitelji i uživancija. No stress, ne mora se ništa, lijepo se jede i preko svake mjere i onda netko na kauč, netko na fotelju i gledaju se božićni filmovi – nema ništa ljepše.''

Je li imaš neko tradicionalno jelo koje spremaš tih dana?

''Za Badnjak je uvijek bakalar na bijelo, ali je jušni, to svi volimo, a za sam Božić je tradicionalno patka. Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu (smijeh), nego patku lijepo natopim s narančom i tako dobije jedan dobar šmek, i puno krumpira i francuske salate. Je li netko gladan?''

Pjevačica ne skriva koliko joj je vjera pomogla u životu, a posebno mjesto u njezinu srcu ima Međugorje, koje je posljednji put posjetila prije petnaestak dana.

''Nije mi bilo teško, odmah poslije jedne druge svirke krenula sam direktno za Međugorje, tako da mogu ujutro otići na Podbrdo i sebi uhvatiti neki komadić mira i neku svoju zahvalu. I super je što nije bilo nikoga. To je tako prekrasno – budem sama i u tom miru i tišini se baš čovjek nekako napuni.''

Za Ninu je 2025., kaže, bila godina zahvalnosti.

''Čovječe, čim si dobro, znači čim nisi u bolnici, čim si zdrav, čim se krećeš – ti si sretan čovjek. Čim imaš gdje prespavati. Ali u ovom vremenu konzumerizma mi smo se svi pogubili. Dakle, sve je neko natjecanje – tko ima više, tko je bogatiji, tko je okićeniji, tko ima više satova, auta. Treba se čovjek vratiti na tvorničke postavke. Zapravo, čovjeku jako malo treba da bude sretan i to nužno nisu materijalne stvari.''

Bila je ovo godina u kojoj je miljenica publike održala more nezaboravnih koncerata i završila novi album, koji izlazi sredinom veljače, pa se u siječnju sprema na zasluženi odmor.

''Ja sam po tome poznata da jako puno radim. Kad radim, radim, ali kad se odmaram, odmaram se. Dakle, cijeli prvi mjesec sam uzela odmor, idem početkom godine u neke daleke krajeve, tako da ću se baš dobro odmoriti.''

Trenutačno jedini muškarac u njezinu životu je ljubimac Toto.

''Mene je Toto oborio s nogu, tako da svu moguću ljubav ovoga svijeta ja imam i ja sam jako voljena žena s puno strana i od puno ljudi. Ja tu ljubav strašno osjećam i dajem je. A sad sve ostalo ovo u životu, to me uopće ne zanima niti mi je to uopće nekakav film u glavi, evo, najiskrenije.''

Zsa Zsa i Nina ovih su dana objavile božićnu obradu pjesme „Naš Božić“ iz daleke ’94., a naša pop-diva je početkom mjeseca obožavatelje počastila i singlom „Moj rodni grad“, koji je posvetila svojem Zagrebu.

''Ostala sam negdje dužna to i tako mi je lijepa bila ta pjesma Ante Pecotića da me podsjetila na sve moje prve poljupce, sve moje izlaske. Čak mi je zamirisala na najdraži bend mog djetinjstva – Nove fosile.''

A možemo li uskoro očekivati Ninin duet s Jelenom Rozgom, koja je nedavno otkrila da ga priželjkuje?

''Pa Jelena i ja, mislim da ćemo iskopati negdje tu pjesmu jer teško je napraviti duet žene i žene. Ja sam ga imala s Emilijom Kokić, to je bila jedna zezantska i jako simpatična pjesma. E sad treba napraviti jednu takvu pjesmu, jednu žensku priču. Ja bih jako voljela.''

Da jabuka ne pada daleko od stabla, potvrdila je i Ninina sestra Sunčica, koja živi u Rimu, a koja je nedavno objavila svoju prvu pjesmu.

''Pa ona je uvijek prekrasno pjevala, tako da sam ja nju dosta i nagovarala da počne zapravo sebi ispunjavati snove i želje i drago mi je što je počela.''

A Nina svoje glazbene snove nastavlja ostvarivati i u 2026., kada je, među ostalim, čeka treći Lisinski, dva Sava Centra i dugoočekivani novi album.

