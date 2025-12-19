Trudna je kći bivšeg Dinamovog trenera, vijest je potvrdila prekrasnim fotkama!

Lana Jurčević iz Beča je otkrila da s partnerom Ristom Mitrevskim očekuje drugo dijete.

Lana Jurčević, kći bivšeg Dinamova trenera Nikole Jurčevića, ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama, i to najljepšim mogućim povodom.

Iz blagdanski uređenog Beča podijelila je vijest koja je razveselila njezine pratitelje.

Objavom na Instagramu Lana je potvrdila da ona i njezin partner, makedonski nogometaš Risto Mitrevski, očekuju drugo dijete. Na fotografijama snimljenima u austrijskoj prijestolnici uživa u adventskoj atmosferi, no pogledima nije promaknuo njezin trudnički trbuščić.

U modernoj, opuštenoj kombinaciji širokih traperica, bijelog bodija, dugog sivog kaputa i upečatljive krznene kape, Lana je pozirala nasmijana i vidno sretna. Uz fotografije je kratko i duhovito dala do znanja ono najvažnije.

"U svojoj eri Djedičinog trbuščića", napisala je Lana, spojivši blagdanski duh s radosnim iščekivanjem prinove.

Iz njezinih objava jasno je da prolazi kroz jedno od najispunjenijih razdoblja života, a romantična kulisa Beča cijeloj je objavi dala dodatnu dozu zimske čarolije.

Podsjetimo, Lana je ranije bila u fokusu javnosti zbog veze s Emilom Tedeschijem mlađim, no nakon tog razdoblja sreću je pronašla uz Rista Mitrevskog. Par već ima sina Aleksandra, rođenog u travnju 2020. godine, a obitelj će se uskoro proširiti za još jednog člana.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a komentari puni čestitki, srca i toplih poruka jasno pokazuju koliko se njezini pratitelji raduju zajedno s njom.

