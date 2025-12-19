Fatalna plavuša prije novog prvaka F1 bila je u vezi s još jednim slavnim sportašem!

Prije nego je počela vezu s Landom Norrisom, Margarida Corceiro je bila u vezi s Joãom Félixom.

Margarida Corceiro ime je koje posljednjih godina sve češće viđamo uz bok jednoj od najvećih zvijezda Formule 1 Landu Norrisu.

No prije nego što je započela vezu s novopečenim svjetskim prvakom, portugalska glumica i model imala je dugogodišnji emotivni odnos o kojem se govorilo širom Portugala i nogometnog svijeta.

Galerija 20 20 20 20 20

Margarida Corceiro - 1 Foto: Profimedia

Margarida Corceiro - 4 Foto: Instagram

Margarida Matias Ferreira Corceiro rođena je 26. listopada 2002. u Santarému u Portugalu. Poznata je kao glumica, model i influencerica, s velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama i nizom uloga u portugalskim TV serijama od 2019. godine nadalje.

Prije njezine veze s Norrisom, Margarida je bila u dugoj i javnoj vezi s portugalskim nogometašem Joãom Félixom. Par se upoznao i započeo romantičnu vezu 2019. godine, a njihova ljubav brzo je postala jedna od najpraćenijih u portugalskom svijetu poznatih.

Margarida Corceiro - 2 Foto: Profimedia

Margarida Corceiro - 3 Foto: Instagram

Magui Corceiro Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity ''Uspjele smo nakon toliko stoljeća borbe!'' Seve slavi odluku Europskog parlamenta

Međutim, nakon gotovo četiri godine veze, njih dvoje su se razišli 2023. godine. Breakup su potvrdili i putem društvenih mreža, gdje je Corceiro izrazila zahvalnost za sve lijepe trenutke i poručila da cijeni podršku fanova tijekom cijelog vremena provedenog s Félixom. Mediji su ubrzo počeli pisati kako je do prekida došlo nakon što ga je u posljednjoj godini veze prevarila s tri različita muškarca, među kojima je bio i Norris.

Ubrzo poslije, Corceiro se počela viđati s Norrisom, a nakon isprva turbulentnog razdoblja, par je stalno viđen zajedno na utrkama.

Margarida Corceiro - 3 Foto: Profimedia

Magui Corceiro Foto: Instagram

Magui Corceiro Foto: Instagram

Novom vezom učinila je Corceiro prepoznatljivijom i na svjetskoj razini.

Više o njoj saznajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Iza nezaboravnih ljubavnih pjesama skrivala je buran ljubavni život ispunjen tragedijama

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Ni 50 božićnih drvaca nije impresioniralo javnost: Reality zvijezda na meti kritika zbog božićnih ukrasa

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedan zagrljaj promijenio je sve: Njihova ljubavna priča osvojila je svijet sporta

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovaj mladić? Povezan je s najpoznatijom obitelji na svijetu!