Koliko poznajete život i karijeru ikone talk-showova?

Dobrodošli u kviz o jednoj od najutjecajnijih žena moderne televizije – Oprah Winfrey.
Od skromnih početaka do statusa globalne ikone, Oprah je desetljećima oblikovala javno mišljenje, otvarala tabu-teme i vodila intervjue koji su šokirali, inspirirali i pokretali rasprave diljem svijeta.
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
vrijeme leti!
Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla!
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
U ovom kvizu istražit ćemo njezinu karijeru, privatni život, ali i kontroverzne intervjue, neugodne trenutke i odluke koje su je dovele pod povećalo javnosti.
Neka pitanja su lagana, neka malo ''škakljiva'', a neka će testirati koliko ste stvarno pažljivo pratili Oprahinu priču.
Ikona hrvatske politike: Provjerite svoje znanje o Kolindi Grabar-Kitarović OVDJE.
Celebrity obitelj koja ne silazi s naslovnica: Jesi li pravi fan Beckhamovih? Riješi kviz OVDJE.