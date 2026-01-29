Koliko poznajete život i karijeru ikone talk-showova?

Dobrodošli u kviz o jednoj od najutjecajnijih žena moderne televizije – Oprah Winfrey.

Od skromnih početaka do statusa globalne ikone, Oprah je desetljećima oblikovala javno mišljenje, otvarala tabu-teme i vodila intervjue koji su šokirali, inspirirali i pokretali rasprave diljem svijeta.

U ovom kvizu istražit ćemo njezinu karijeru, privatni život, ali i kontroverzne intervjue, neugodne trenutke i odluke koje su je dovele pod povećalo javnosti.

Neka pitanja su lagana, neka malo ''škakljiva'', a neka će testirati koliko ste stvarno pažljivo pratili Oprahinu priču.

Ikona hrvatske politike: Provjerite svoje znanje o Kolindi Grabar-Kitarović OVDJE.

Celebrity obitelj koja ne silazi s naslovnica: Jesi li pravi fan Beckhamovih? Riješi kviz OVDJE.