Razvratan život skupo je platila, a zataškani skandal s maloljetnicima zgrozio je svijet

Tallulah Bankhead bila je jedna od najupečatljivijih i najkontroverznijih zvijezda zlatnog doba Hollywooda. Američka kazališna i filmska glumica ostala je zapamćena po ulozi u Hitchcockovu filmu ''Lifeboat'', ali i po privatnom životu koji je često i izazivao zgražanje javnosti.

Rođena je 31. siječnja 1902. godine u Alabami, u uglednoj političkoj obitelji – njezin djed i stric bili su američki senatori, a otac dugogodišnji kongresnik, piše Daily Mail.

Ipak, život joj je započeo tragično: majka joj je preminula svega nekoliko tjedana nakon poroda. Nakon toga otac je zapao u depresiju, pa je brigu o Tallulah preuzela baka, koja ju je odgajala, ali joj nije mogla pružiti emocionalnu sigurnost. Već tada se kod nje javlja snažna potreba za pažnjom i publikom.

Karijeru je započela u nijemim filmovima, no pravi uspjeh doživjela je u Londonu, gdje je postala velika zvijezda West Enda. Sa samo 21 godinom stekla je priznanje ulogom u predstavi ''The Dancers'', za koju je tada zarađivala 30 funti tjedno – izniman honorar za to vrijeme.

U to je vrijeme razvila i kronični bronhitis, koji joj je zauvijek promijenio glas. Taj promukli, hrapavi glas, uz cigaretu u držaču i raskošne krznene kapute, postao je njezin zaštitni znak – zbog čega mnogi vjeruju da je poslužila kao inspiracija za Disneyjevu Cruellu de Vil.

Njezin privatni život bio je jednako buran. Otvoreno je govorila o konzumaciji alkohola i droga, pušila je navodno i do 120 cigareta dnevno te nije skrivala veze s muškarcima i ženama. Među njezinim ljubavnicima spominju se Greta Garbo, Marlene Dietrich, Hattie McDaniel, ali i glumac John Emery, za kojeg se kasnije udala.

Jedan od najmračnijih trenutaka njezina života dogodio se 1933. godine, kada je u 31. godini zamalo umrla nakon hitne histerektomije, ozbiljne operacije uklanjanja maternice, zbog teških zdravstvenih komplikacija. Sama je kasnije tvrdila da je operirana zbog spolne bolest koju je dobila od slavnih glumaca Garyja Coopera ili Georgea Rafta, što je dodatno hranilo njezin skandalozni imidž.

Posebnu sjenu na njezinu karijeru bacio je skandal iz 1928. godine, piše Buzz Feed. Tada su se pojavile glasine da se potajno sastajala s učenicima elitne škole Eton u obližnjem hotelu. Prema kasnijim zapisima, ravnatelj škole navodno je zbog toga izbacio šestoricu učenika, među kojima je bio i sin jednog britanskog lorda. U to vrijeme skandal nikada nije službeno dospio u javnost i ostao je na razini šaputanja.

Tek 2000. godine, kada je britanski državni arhiv objavio povjerljive dokumente, potvrđeno je da su se ovi navodi doista istraživali. Prema zapisima MI5-a, britanske obavještajne službe, Tallulah Bankhead bila je predmet nadzora i opisana izrazito negativnim terminima, što je dodatno učvrstilo njezinu reputaciju jedne od najkontroverznijih figura svog vremena.

Tallulah Bankhead preminula je 12. prosinca 1968. godine, u dobi od 66 godina. I danas ostaje simbol slobode, skandala i tamne strane slave – žena čiji je život bio jednako fascinantan koliko i problematičan.

