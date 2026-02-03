Ne, ovo nije zvijezda filma ''Sam u kući'', već poznata Hrvatica: ''Kako je ovo moguće?''

Preciznim potezima i snažnom emocijom Marina Mamić odala je počast glumici koja je obilježila generacije.

Naša vizažistica Marina Mamić, koja redovito rastura transformacijama, ponovno je uzela kist u ruke i stvorila čistu magiju.

Naime, ovoga se puta transformirala u glumicu Catherine O’Haru, zvijezdu filma ''Sam u kući'', čija je iznenadna smrt šokirala cijeli svijet.

Marina Mamić Foto: Instagram

''Catherine O’Hara glumica je koja je obilježila moje djetinjstvo. Njezina uloga Kevinove mame uvijek će me vraćati u one trenutke kad sam se smijala i gledala ''Sam u kući'' sa svojom obitelji. Zato sam uzela vremena da joj ovom transformacijom odam počast jer takve uloge i takve žene zaslužuju da ih se pamti'', napisala je na Instagramu naša talentirana vizažistica.

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina je svojom preciznošću i osjećajem za detalje oživjela prepoznatljiv karakter i stilski potpis O’Hare, a komentari ispod njezine objave nizali su se jedan za drugim.

Marina Mamić Foto: Instagram

Je li ovo najbolja transformacija Marine Mamić dosad? Da, zaista je rasturila!

Ma ne, imala je i boljih! Da, zaista je rasturila!

Ma ne, imala je i boljih! Ukupno glasova:

''Ja mislim da ti je ovo najbolja tranformacija ikad! Bravo, rasturila si'', ''Predivna gesta kao i transformacija! Odlično'', ''Bravo umjetnice, bila je divna'', ''Kako???'', ''Ne znam, mislim da ti je ovo najbolja transformacija ikada'', ''Bez teksta sam'', ''Wow, top'', ''Ovo si odradila vrhunski'', samo je dio komentara njezinih pratitelja.

Nedavno se Marina transformirala u izbornika Sigurdssona. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Thompson se oglasio nakon dočeka brončanih rukometaša na Trgu, ovo je napisao!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Smjela poza u haljini koja je otkrila njezinu stražnjicu izazvala hrpu reakcija!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Misterij smrti kralja dug 90 godina: Povjesničar otkrio kobnu pogrešku koja je promijenila povijest?