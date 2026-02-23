Zvijezda globalne uspješnice objavila rijetku fotografiju s posvojenom kćerkicom

Millie Bobby Brown je za 22. rođendan objavila fotografiju s posvojenom kćeri, poručivši da je zahvalna suprugu Jakeu Bongioviju i obitelji.

Millie Bobby Brown tijekom vikenda je obilježila svoj 22. rođendan objavivši preslatku fotografiju s posvojenom kćerkicom dok su zajedno gledale zalazak sunca na plaži.

Glumica iz serije "Stranger Things" na Instagramu je podijelila fotografiju uz poruku da je neizmjerno zahvalna suprugu Jakeu Bongioviju, 23-godišnjem sinu rockera Jona Bon Jovija, kao i obitelji, prijateljima i svima koji su joj uputili rođendanske čestitke.

Na fotografiji Millie nosi pleteni pulover, dok je njezina kći odjevena u toplu jednodijelnu kombinaciju. Par je svoju djevojčicu posvojio u ljeto 2025., a vijest o posvojenju objavili su u kolovozu prošle godine putem Instagrama.

Glumica sve otvorenije govori o životu supruge i majke, no i dalje strogo štiti privatnost svoje kćeri. U intervjuu za British Vogue naglasila je da ne planira javno otkriti identitet djeteta dok sama ne bude dovoljno odrasla da o tome odluči.

Nedavno je otkrila i da je službeno uzela suprugovo prezime te sada nosi ime Millie Bonnie Bongiovi.

Par, koji se vjenčao u svibnju 2024., nikada nije skrivao želju za velikom obitelji. U više navrata istaknuli su kako im je posvojenje prirodan dio stvaranja obitelji te da žele dom ispunjen ljubavlju i otvoren za sve.

