Kako izgledaju žena i kći Dr. McDreamyja? Suprugu je upoznao u frizerskom salonu

Uz Patricka Dempseyja na emotivnoj večeri BAFTA nagrada stajale su dvije njemu najvažnije žene – uspješna supruga Jillian Fink i samozatajna kći Talula Fyfe Dempsey, koje su privukle veliku pozornost javnosti.

Patrick Dempsey pojavio se na dodjeli BAFTA nagrada u londonskom Royal Festival Hallu samo nekoliko dana nakon tragične smrti kolege iz serije ''Uvod u anatomiju'', Erica Danea, koji je preminuo u 53. godini.

Za 60-godišnjeg glumca večer je bila ispunjena emocijama. Na crvenom tepihu odao je dirljivu počast dugogodišnjem kolegi i prijatelju, a podršku su mu pružile dvije najvažnije žene u njegovu životu – kći Talula i supruga Jillian.

Dempsey je za tu prestižnu večer odabrao besprijekoran crni smoking, bijelu košulju i baršunastu leptir-mašnu. Prepoznatljivu srebrnu kosu začešljao je unatrag, a oči sakrio iza tamnih naočala, čime je dodatno naglasio svoj zaštitni znak – spoj klasične elegancije i suptilnog holivudskog šarma.

Pod ruku je vodio 24-godišnju kćer Talulu Fyfe Dempsey, koja je plijenila pažnju u dugoj, minimalističkoj crnoj haljini. Njezin jednostavan, ali sofisticiran modni izbor savršeno je pratio očevu estetiku.

Nakon službenog dijela ceremonije glumcu se na partyju pridružila i supruga Jillian Fink, koja je zablistala u elegantnoj crnoj večernjoj haljini s prorezom i potvrdila status jedne od najstylish supruga u Hollywoodu.

Jillian Fink (poznata i kao Jillian Dempsey) uspješna je vizažistica i poduzetnica s dugogodišnjom karijerom u beauty industriji. Radila je s brojnim svjetskim zvijezdama, a njezin profesionalni rad često se može vidjeti na naslovnicama prestižnih magazina i velikim crvenim tepisima.

Osim rada iza kulisa, pokrenula je i vlastiti beauty brend, fokusiran na prirodan, svjež izgled i kvalitetne proizvode za šminkanje. Njezin stil – i poslovni i privatni – temelji se na nenametljivoj eleganciji.

S Patrickom se upoznala na vrlo filmski način – u frizerskom salonu, u koji je on došao na šišanje, a ona je tada radila kao vizažistica. Vjenčali su se 1999. godine i zajedno su prošli kroz brojne uspone i padove. Godine 2015. podnijeli su zahtjev za razvod, no ubrzo su odlučili dati braku novu priliku. Danas otvoreno govore o tome kako su rad na odnosu, komunikacija i obitelj bili ključ njihove obnove.

Na BAFTA-inu partyju Jillian je još jednom pokazala koliko je važna podrška suprugu – diskretna, ali prisutna, uvijek korak uz njega.

Talula Fyfe Dempsey rođena je 2002. godine i najstarije je dijete Patricka i Jillian. Iako je odrasla u sjeni jednog od najpoznatijih televizijskih glumaca, obitelj je nastojala djeci omogućiti što normalnije odrastanje, daleko od stalne medijske pažnje.

Talula se povremeno pojavljuje s ocem na javnim događanjima, no rijetko daje intervjue i drži se podalje od holivudske svakodnevice. Upravo zato svako njezino pojavljivanje izaziva zanimanje javnosti.

Uz Talulu, Patrick i Jillian imaju i 19-godišnje blizance Darbyja i Sullivana, rođene 2007. godine. Dempsey je u više navrata istaknuo kako mu je očinstvo najvažnija životna uloga te da mu obitelj pomaže zadržati ravnotežu između zahtjevne karijere i privatnog života.

Patrick Dempsey svjetsku je slavu stekao kao dr. Derek Shepherd – nezaboravni McDreamy iz serije ''Uvod u anatomiju''. Njegovu životnu priču pročitajte OVDJE.

