Misterij koji ledi krv u žilama: Slučaj ubijene djevojke inspirirao je radnju kultne serije

Više od stoljeća star zločin i dalje nema odgovora, a upravo je ta mračna priča poslužila kao inspiracija za jednu od najpoznatijih televizijskih misterija svih vremena.

U ljeto 1908. godine mirno mjesto Sand Lake u saveznoj državi New York potresao je zločin koji ni danas nije razriješen. Tijelo 20-godišnje Hazel Irene Drew pronađeno je 7. srpnja kako pluta u ribnjaku Teal’s Pond. Ono što je na prvi pogled izgledalo kao nesretan slučaj, ubrzo je postalo jedno od najintrigantnijih ubojstava početka 20. stoljeća.

Obdukcija je pokazala da je mlada djevojka zadobila snažan udarac u glavu prije nego što je završila u vodi. Smrt je proglašena ubojstvom. No unatoč intenzivnoj istrazi, ispitivanjima i velikom interesu javnosti, počinitelj nikada nije otkriven.

Hazel Drew u zajednici je bila poznata kao tiha i povučena djevojka, no istraga je otkrila drugačiju sliku. Iza mirne fasade krio se složen privatni život. Dopisivala se s više muškaraca, a nagađalo se i o vezama s oženjenima. U maloj sredini, u kojoj se svaka tajna brzo širi, takve su informacije izazvale šok i lavinu tračeva.

Policija je ispitala niz potencijalnih osumnjičenika, od udvarača do osoba iz njezina neposrednog okruženja, ali konkretni dokazi nikada nisu pronađeni. Slučaj je postupno pao u zaborav ostavljajući iza sebe samo pitanja bez odgovora.

Desetljećima kasnije mračna sudbina Hazel Drew dobila je neočekivani nastavak – u svijetu televizije.

Kreator serije ''Twin Peaks'', Mark Frost, odrastao je na području gdje se zločin dogodio i bio upoznat s pričom koja je generacijama kružila kao lokalna legenda. Mnogi elementi iz stvarnog slučaja prepoznatljivi su u radnji kultne serije Davida Lyncha i Marka Frosta: mlada djevojka pronađena mrtva u vodi, šokirana mala zajednica i otkrivanje dvostrukog života, koji nitko nije slutio.

Lik Laure Palmer, čija smrt pokreće radnju ''Twin Peaksa'', snažno podsjeća na Hazel Drew. Obje su bile mlade žene koje su naizgled živjele mirnim životom, dok su ispod površine skrivale složen i tajanstven svijet.

Unatoč brojnim teorijama i povremenim pokušajima da se slučaj ponovno istraži, ubojstvo Hazel Drew ostaje neriješeno.

