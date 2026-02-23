Tko je plavuša s kojom Ruben čeka dijete? O njihovoj bliskosti govori se godinama!

Belgijska spisateljica iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama objavom da čeka dijete s Rubenom Van Guchtom. Plavušu se s belgijskim novinarom povezuje godinama.
Belgijska spisateljica Charlotte Van Looy na Instagramu je objavila da s Rubenom Van Guchtom očekuje njihovo prvo zajedničko dijete. Objava je ubrzo izazvala velik interes javnosti.
Informacija je dodatno privukla pozornost jer je Van Gucht nedavno finalizirao razvod od hrvatske atletičarke Blanke Vlašić.
Tu plavušu često se povezivalo s belgijskim novinarom posljednjih godina, a u prilog tome idu u njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Zajedno su putovali, uživali u restoranima te u prirodi sa psima.
Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram
Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram
Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram
U travnju 2025. godine Belgijka je u komentaru ispod fotografije sebe i novinara otkrila i da su u vezi puno dulje nego što se to pretpostavlja. Kada joj je jedan pratitelj tada ispod fotografije napisao "Znaš da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?" Charlotte je odgovorila:
''Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već gotovo četiri godine – doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku."
Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram
A tko je ona? Charlotte je spisateljica i producentica, a belgijskoj javnosti poznata je po vezi s glumcem Adriaanom Van den Hofom. Napisala je vodič o životu milenijalaca pod nazivom ''Mi milenijalci – Zašto vas savršeno ne usrećuje''.
Poznato je i da je Charlotte pjevala devet godina u ženskom zboru Scala, a otkrila je i da se borila s poremećajem u prehrani.
''Bila sam na terapiji za poremećaj u prehrani. U mladosti su mi govorili da moram biti vitkija, da nisam lijepa i dovoljno dobra'', ispričala je Van Looy, koju su u osnovnoj i srednjoj školi maltretirali, kako ističe, jer je bila pomalo bucmasta.
