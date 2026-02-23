''Thelma i Louise'' na autocesti A1? Dođite i provjerite koliko daleko vas mogu odvesti emocije

Postoje ljudi koji na pozivnicu na vjenčanje odgovore ''dolazim''. Postoje oni koji je ignoriraju. A postoje i dvije žene koje zbog nje krenu na šestosatnu vožnju od Zagreba do Babinog Kuka kako bi zaustavile to vjenčanje.
Nakon što prime pozivnicu na vjenčanje, Katarina Sladić i Marija Jelavić donose impulzivnu odluku, sjedaju u auto i kreću prema Babinom Kuku kako bi ga spriječile. Ono što počinje kao emotivna reakcija brzo se pretvara u intenzivan road trip ispunjen humorom, napetostima i preispitivanjem vlastitih motiva.
Uoči Dana žena, predstava ''Babin Kuk gori'', premijerno će biti izvedena 4. ožujka 2026. u Kazalištu KNAP s početkom u 20 sati u koprodukciji Centra KNAP i Udruge Domino.
Predstava je nastala prema tekstu argentinskog redatelja i dramatičara Gonzala Quintane, Belén Amada i Micaela Fariña. Prva verzija je izvedena je u Buenos Airesu kao njegova ispitna produkcija te je nakon premijere nastavila igrati izvan akademskog konteksta, s više od 300 izvedbi. Zagrebačka verzija donosi novu adaptaciju i lokalni kontekst, zadržavajući temeljnu strukturu priče, ali prilagođenu domaćoj publici.
U glavnim ulogama su mlade i iznimno talentirane glumice Ivana Sinovčić i Lea Jevtić, koje snažnom scenskom energijom nose predstavu kroz kombinaciju komedije, glazbenih elemenata i emotivnih sukoba, gradeći uvjerljiv, duhovit i slojevit odnos dviju žena koje se istovremeno podržavaju i sukobljavaju.
''Babin Kuk gori'' je nastao u okviru programskog pravca Centra KNAP ''Cijeli svijet je stage'', interdisciplinarnog programa umjetničkog razvoja i produkcije za mlade umjetnike. Program je usmjeren na studente umjetničkih akademija i mlade profesionalce te im omogućuje produkcijske uvjete, mentorsku podršku i javnu izvedbu u profesionalnom kazališnom prostoru. Središnji segment programa je STAGE LAB, dvomjesečni intenzivni proces rada na predstavi – od koncepta i proba do premijere. Time KNAP sustavno otvara prostor novim autorima i izvođačima te gradi platformu za razvoj suvremenog kazališta mlađe generacije.
''Babin kuk gori'' je komedija o prijateljstvu, lojalnosti i granicama koje prelazimo kad mislimo da nekoga spašavamo. Brza, duhovita i emotivna, predstava podsjeća da je ljubav možda najplemenitiji, ali i najopasniji motiv za djelovanje.
Tim predstave čine dramaturg Tim Kožar, kostimografkinja Franciska Glavaš, izvršna producentica Petra Vigan te producentice-mentorice Morana Foretić i Kristina Orešković Juras, a uz njih u projektu sudjeluju i Ivan Sabljak kao autor dizajna svjetla, Sanjin Kaštelan kao fotograf, Max Foretić-Kožul kao asistent redatelja, Lukrecija Aragon kao glazbena suradnica, Maja Ko kao suradnica za scenografiju, Bruno Isaković kao autor vizualnog identiteta predstave te Zvonimir Dobrović, koji je autor adaptacije i prijevoda.
Ulaznice dostupne OVDJE.