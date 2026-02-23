Bezvremenska ljepota: Monica Bellucci pokazala zašto je i dalje ikona ljepote

Na crvenom tepihu ovogodišnje dodjele nagrada BAFTA u Londonu sve su oči bile uprte u Monicu Bellucci, koja je još jednom pokazala zašto je smatraju jednom od najljepših žena svijeta.

Monica Bellucci ponovno je dokazala zašto je godinama sinonim za bezvremensku ljepotu i eleganciju.

Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada BAFTA u Londonu plijenila je poglede na crvenom tepihu i bez sumnje bila jedna od najbolje odjevenih dama večeri.

Monica Bellucci - 3 Foto: Profimedia

Monica Bellucci - 4 Foto: Afp

Slavna talijanska glumica zablistala je u elegantnoj crnoj haljini modne kuće Stella McCartney, koja je savršeno istaknula njezinu ženstvenu figuru. Kreaciju je upotpunila raskošnom ogrlicom iz nove Cartier High Jewelry kolekcije, koja je cijelom izdanju dala dodatnu dozu glamura i luksuza. Nježan make-up, raspuštena kosa i njezin prepoznatljivi samouvjereni osmijeh zaokružili su izdanje dostojno najvećih svjetskih pozornica.

Monica Bellucci - 2 Foto: Profimedia

Monica je pozirala fotografima, srdačno mahala okupljenima te zračila samopouzdanjem i šarmom. Iako ovoga puta nije osvojila nagradu, na pozornici je uručivala priznanja dobitnicima i zasjenila mnoge svoje mlađe kolegice.

Monica Bellucci - 1 Foto: Afp

Posebno je impresivno koliko dobro izgleda u 61. godini – njezina pojava još jednom potvrđuje da su stil, karizma i elegancija bezvremenski.

Iako je prije šest mjeseci prekinula dvogodišnju vezu s poznatim redateljem Timom Burtonom, čini se da joj trenutačno ništa ne može pokvariti osmijeh.

