Pukla ljubav! Monica Bellucci prekinula vezu s redateljem nakon dvije godine

Monica Bellucci i Tim Burton, iako su javno izražavali ljubav i poštovanje, nakon dvije godine veze odlučili su se razići, bez otkrivanja razloga prekida.

Unatoč brojnim izjavama u kojima su naglašavali međusobnu ljubav i poštovanje, Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su krenuti svaki svojim putem.

"S mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su se razići", objavljeno je u kratkom priopćenju koje je potvrdilo kraj njihove veze.

Njihov odnos dugo je bio skriven od očiju javnosti, a tek u lipnju 2023. Monica je za francuski Elle prvi put otvoreno progovorila o vezi s poznatim redateljem.

Monica Bellucci i Tim Burton - 2 Foto: Profimedia

Monica Bellucci i Tim Burton - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Što skriva spektakularna knjižnica u Windsoru koju su obišle Melania Trump i kraljica Camilla?

"Što da vam kažem... Drago mi je da sam, prije svega, upoznala muškarca. To je jedan od onih susreta koji se rijetko događaju u životu... Znam čovjek, volim ga, a sada ću upoznati i redatelja. Ovo je početak još jedne avanture", izjavila je glumica nekoliko mjeseci kasnije, u listopadu 2023., izražavajući svoju sreću.

Njihov prvi susret dogodio se još prije dva desetljeća, no tek su u listopadu 2022., na Lumiere Film Festivalu u Lyonu, između njih planule iskrice. Tada je Monica Bellucci na pozornici Burtonu uručila nagradu za životno djelo, a taj trenutak označio je početak njihove ljubavne priče.

Monica Bellucci - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Nikad je ne vidimo! Premijer Plenković objavio rijetku fotografiju sa suprugom Anom

Iako je djelovalo kao da je pred njima svijetla budućnost, njihova je veza potrajala svega dvije godine. Detalji o razlozima prekida zasad nisu poznati.

Monica Bellucci - 7 Foto: Profimedia

Galerija 25 25 25 25 25

OVDJE pogledajte nedavno izdanje Monice Bellucci koje je sve ostavilo bez teksta.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Kakvo iznenađenje! Naše bivše političarke nakon dugo vremena uživale skupa u izlasku

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Tko je zgodna brineta s kojom je bivši dinamovac objavio fotografiju i pokrenuo lavinu reakcija?

Pogledaji ovo Celebrity Kakve veze tange imaju s MasterChefom? I žiri je ostao iznenađen viđenim