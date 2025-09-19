Tko je zgodna brineta s kojom je bivši dinamovac objavio fotografiju i pokrenuo lavinu reakcija?

Junior Fernandes iznenadio je pratitelje fotografijama s djevojkom za koju se zbog opisa pretpostavlja da je njegova nova ljubav, Çağlayan Fernandes Da Silvom.

Bivši igrač Dinama Junior Fernandes iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama fotografijama na kojima pozira s Caglayan Namligez, koja je na Instagramu čak zamijenila svoje prezime njegovim.

Njihove fotografije pokrenule su lavinu komentara s obzirom na to da svi znaju da je u braku s Hrvaticom Martom. Više o njoj pročitajte OVDJE.

Junior Fernandes i Caglayan - 2 Foto: Instagram

Junior Fernandes i Caglayan - 1 Foto: Instagram

Tko je Çağlayan?

Zgodna brineta vrlo je popularna na društvenim mrežama, prati je 55 tisuća ljudi, no o njoj se ne zna gotovo ništa.

Çağlayan Fernandes Da Silva - 1 Foto: Instagram

Çağlayan Fernandes Da Silva - 6 Foto: Instagram

Njen Instagram pun je objava, a čini se kako obožava nogomet te je bila na desecima utakmica. Ne čudi zato da je za oko zapela i Junioru.

Na njenim objavama često je pod lokaciju označena Turska, a kako je upoznala Juniora, nije poznato.

Iako ništa nije potvrđeno, opisi i reakcije insinuiraju da je riječ o novoj ljubavi.

Çağlayan Fernandes Da Silva - 5 Foto: Instagram

Çağlayan Fernandes Da Silva - 13 Foto: Instagram

''Volim te'', napisala je u opisu ispod objave, na što joj je Fernandes uzvratio: ''Ljubavi moja.''

Inače, Juniorova supruga Hrvatica rodom je s Čiova, a Juniora je upoznala preko Instagrama. Vjenčali su se 2016. godine u splitskoj Galeriji Meštrović, a u braku su dobili dvojicu sinova, Adriana i Matea, dok nogometaš iz prethodne veze ima još sina Benjamina.

Junior i Marta Fernandes (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Marta Fernandes (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Marta je na Instagramu obrisala fotografije s Juniorom, a isto je učinio i on, pa se sada svi pitaju što se točno događa s njihovim brakom.

Marta Fernandes - 1 Foto: Filip Popović, Bojan Zibar/PR

