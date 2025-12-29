Kako danas izgleda kći Ive Majoli? Zna se u kakvom je odnosu s ocem koji medije izbjegava

Kći Ive Majoli danas je prekrasna mlada žena. Iva je kćer dobila u braku s poduzetnikom Stipom Marićem.

Naša proslavljena tenisačica Iva Majoli, prošlog se mjeseca na društvenim mrežama pohvalila prekrasnim razlogom za slavlje.

Naime, njezina kći Mia je proslavila 19. rođendan, a fotka je samo još jedan prizor u nizu koji pokazuje da je izrasla u pravu ljepoticu.

Iva Majoli i kći Mia Foto: Instagram

Inače, Mia je aktivna na društvenim mrežama. Više o tome pisali smo OVDJE.

Osvajačica Roland Garrosa dobila je svoju jedinu kćer u braku s poduzetnikom Stipom Marićem, s kojim se rastala 2012. nakon šest godina braka. Svojedobno je Majoli otkrila i u kakvom je odnosu Mia s ocem.

Iva Majoli i kći Mia Foto: Instagram

''Iako on živi u inozemstvu, vide se koliko god je to moguće. Imaju dobar ­odnos'', otkrila je za Story.

Iva Majoli - 1 Foto: Damir Skomrlj

Majoli je svoju sreću pronašla s talijanskom poduzetnikom Robertom Calegarijem s kojim je u braku od 2022. godine. Rijetko ih viđamo u javnosti, a o izlasku kada su ipak napravili iznimku pisali smo OVDJE.

Iva Majoli sa suprugom Robertom Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Majoli se nedavno našla u društvu Maje Šuput i njezina sinčića Blooma, a zajednička fotografija osvanula je na društvenim mrežama.

"Obožavam", poručila je Iva uz emotikon crvenog srca.

Iva Majoli, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

