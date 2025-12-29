Kako danas izgleda kći Ive Majoli? Zna se u kakvom je odnosu s ocem koji medije izbjegava

Kći Ive Majoli danas je prekrasna mlada žena. Iva je kćer dobila u braku s poduzetnikom Stipom Marićem.
Naime, njezina kći Mia je proslavila 19. rođendan, a fotka je samo još jedan prizor u nizu koji pokazuje da je izrasla u pravu ljepoticu.
Iva Majoli i kći Mia Foto: Instagram
Inače, Mia je aktivna na društvenim mrežama. Više o tome pisali smo OVDJE.
Osvajačica Roland Garrosa dobila je svoju jedinu kćer u braku s poduzetnikom Stipom Marićem, s kojim se rastala 2012. nakon šest godina braka. Svojedobno je Majoli otkrila i u kakvom je odnosu Mia s ocem.
Iva Majoli i kći Mia Foto: Instagram
''Iako on živi u inozemstvu, vide se koliko god je to moguće. Imaju dobar odnos'', otkrila je za Story.
Iva Majoli - 1 Foto: Damir Skomrlj
Majoli je svoju sreću pronašla s talijanskom poduzetnikom Robertom Calegarijem s kojim je u braku od 2022. godine. Rijetko ih viđamo u javnosti, a o izlasku kada su ipak napravili iznimku pisali smo OVDJE.
Iva Majoli sa suprugom Robertom Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Majoli se nedavno našla u društvu Maje Šuput i njezina sinčića Blooma, a zajednička fotografija osvanula je na društvenim mrežama.
"Obožavam", poručila je Iva uz emotikon crvenog srca.
Iva Majoli, Bloom Tatarinov Foto: Instagram
