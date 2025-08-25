Pretraži
krstarili Kvarnerom

Iva Majoli u rijetkom izlasku sa suprugom Robertom, zbog njega se preselila van Hrvatske

Piše E.G., Danas @ 20:15 Celebrity komentari
Iva Majoli Iva Majoli Foto: Instagram

Iva Majoli bila je na Lošinju sa suprugom Robertom na jednom događaju.

Kviz o Seanu Conneryju
legendarni james bond
Koliko znate o životu legendarnog Seana Conneryja? Provjerite u našem kvizu!
Gdje je danas Madison Pettis?
Hit na Instagramu
Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica
Hanka Paldum otvoreno o svojem odrastanju u patrijalhalnoj obitelji ali i tajni izrade dobre pite
ostvarila je svoje ciljeve
Hanka Paldum o odrastanju u obitelji koja joj isprva nije bila podrška u karijeri: ''Uspjela sam se izboriti!''
Princeza Diana u posjet Bosni i Hercegovini
posljednje putovanje
Kako je izgledala humanitarna misija Diane u BIH? Jedan susret je se posebno dojmio!
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!
Kako danas izgleda kći Nives Celzijus?
šarmantna taisha
Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva!
Jelena Rozga snimljena na Bolu s Ivanom Huljićem
daleko od gužve
Ležerna nedjelja Jelene Rozge i Ivana Huljića, snimljeni su na Bolu!
Šime Elez objavio kako je krenula njegova avantura motorom po Balkanu
''da smo legli na vrijeme...''
Evo zašto Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput nije bio uz nju na Špancirfestu!
vijesti
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Ostaci uragana
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Trovanje hranom u hotelu na Costi: više od 100 turista završilo bolesno
poznato ljetovalište
Masovno trovanje u hotelu: Zaraženo više od 100 ljudi, među njima i beba od 15 mjeseci
Tijelo poznatog biznismena pronađeno na 68 metara dubine: Isplovio pa nestao, jahta prepolovljena na dnu mora
Završetak potrage
Tijelo poznatog biznismena pronađeno na 68 metara dubine: Isplovio pa nestao, jahta prepolovljena na dnu mora
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Vozač BMW-a iznenadio potezom, snimka njegova podviga postala je hit
Tko bi rekao...
Vozač BMW-a iznenadio potezom, snimka njegova podviga postala je hit
"Ma, bravo gospođo!": Pogledajte manevar zbog kojeg je dobila komplimente
Što kažete?
"Ma, bravo gospođo!": Pogledajte manevar zbog kojeg je dobila komplimente
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
VRAĆAJU SE VATRENI
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
Modrić stilom oduševio Talijane: Na ruci nosi remek-djelo švicarskog urarstva, evo koliko ga je platio
oduševljeni imidžom
Modrić stilom oduševio Talijane: Na ruci nosi remek-djelo švicarskog urarstva, evo koliko ga je platio
Slavni talijanski list "popljuvao" Milan: "Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji"
"Spori, predvidljivi..."
Slavni talijanski list "popljuvao" Milan: "Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji"
Daleki grad: Potpuno je bespomoćna - može li išta učiniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Potpuno je bespomoćna - može li išta učiniti?
Leyla: Duša je boli, ali će sve napraviti da ga zaštiti
LEYLA
Leyla: Duša je boli, ali će sve napraviti da ga zaštiti
Zlatni kavez: Iskupila se za svoju grešku i uputila mu posebne riječi
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Iskupila se za svoju grešku i uputila mu posebne riječi
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Otok Unije
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
Bilin žal
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
Kako zamrzavati hranu?
Male tajne
Ove tri vrste hrane nemojte stavljati u zamrzivač, osim ako…
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
PRESKOČILE MAGIČNU GRANICU
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Ulična moda brineta iz Zagreba s Jacquemus torbom za plažu 2025.
Kombinacija za 5
Atraktivna brineta iz centra Zagreba nosi lažnu suknju i vrtoglave štikle, ali najviše pažnje privukla je ipak njezina torba
Mirela Holy u sandalama Boulder Bondage na špici 2025.
Okretale su se glave
Sandale Mirele Holy izgledaju poput "stijene za penjanje", a imaju potpeticu od 13 centimetara
Vanna u Ganni haljini s leopard uzorkom 2025.
Hit
Vannina mini haljina odvažan je izbor za plažu, a jamči da će svi pogledi biti upereni u osobu koja je nosi
