Iva Majoli u rijetkom izlasku sa suprugom Robertom, zbog njega se preselila van Hrvatske

Iva Majoli bila je na Lošinju sa suprugom Robertom na jednom događaju.

Naša proslavljena tenisačica Iva Majoli od 2022. godine u braku je s talijanskom poduzetnikom Robertom Calegarijem, no par se rijetko kad pojavljuje na javnim događajima.

Njih dvoje viđeni su zajedno na jednom događaju na Lošinju kojeg je organizirala Snježana Mehun Schillinger u ime svog brenda Duchessa. Par je prvo bio na večeri u uvali Čikat, na kojoj je sudjelovala i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, a dan kasnije krstarili su Kvarnerom na jedrilici.

Za vezu Majoli i Calegarija saznalo se prije četiri godine, a nakon vjenčanja 2022. bivša tenisačica se preselila u Milano. Ovo je drugi brak za Majoli, koja iz prvog braka sa Stipom Marićem ima kćer Miju.

"Presretna sam, imam super muža i nadam se da je to - to", ispričala je lani za IN magazin.

