Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!

Stefano Gabbana i Francesco Broccio uhvaćeni su na odmoru u Španjolskoj, u moru su izmjenjivali nježnosti.
Slavni talijanski modni dizajner Stefano Gabbana, polovica legendarnog dua Dolce & Gabbana, uživa u ljetnom odmoru na moru u društvu svog novog partnera, Francesca Broccia.
Par je snimljen tijekom opuštanja na luksuznoj jahti, gdje nisu skrivali nježnosti.
Stefano i Francesco izgledaju sretno i zaljubljeno, a njihove zajedničke fotografije već su obišle svijet, potvrđujući da dizajner nakon dugih godina ponovno otvoreno dijeli svoju privatnu sreću.
Nagađa se da je Broccio u ranim 50-ima, a par navodno zajedno uživa već nekoliko mjeseci.
Podsjetimo, Stefano je medijske stupce punio i sa svojim poslovnim bivšim partnerom Domenicom Dolceom s kojim je bio u ljubavnoj vezi od 1986. do 2005. godine te s kojim je izgradio modno carstvo. Stefano je Domenica upoznao kada je imao samo 18 godina, a njihov odnos obilježile su brojne skandalozne izjave.
Omraženi dizajner predahnuo od skandala uz mlađahnog dečka s kojeg ćete teško skinuti pogled
Bile su tu rasističke kampanje poput one u kojoj manekenka štapićima jede tipičnu talijansku hranu, zatim izjave da bi gay parovima trebalo zabraniti da posvajaju djecu te da su posvojena djeca sintetička, ali i privatna dopisivanja u kojima Kineze nazivaju "glupima".
Gabbana je prije nekoliko godina ljubio zgodnog frizera, a više detalja pročitajte OVDJE.
