Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!

Stefano Gabbana i Francesco Broccio uhvaćeni su na odmoru u Španjolskoj, u moru su izmjenjivali nježnosti.

Slavni talijanski modni dizajner Stefano Gabbana, polovica legendarnog dua Dolce & Gabbana, uživa u ljetnom odmoru na moru u društvu svog novog partnera, Francesca Broccia.

Par je snimljen tijekom opuštanja na luksuznoj jahti, gdje nisu skrivali nježnosti.

Stefano Gabbana i Francesco Broccio - 4 Foto: Profimedia

Stefano Gabbana i Francesco Broccio - 3 Foto: Profimedia

Stefano Gabbana i Francesco Broccio - 2 Foto: Profimedia

Stefano i Francesco izgledaju sretno i zaljubljeno, a njihove zajedničke fotografije već su obišle svijet, potvrđujući da dizajner nakon dugih godina ponovno otvoreno dijeli svoju privatnu sreću.

Stefano Gabbana i Francesco Broccio - 5 Foto: Profimedia

Stefano Gabbana i Francesco Broccio - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prati ga čak 33 milijuna ljudi! Tko je internetska senzacija s TikToka?

Nagađa se da je Broccio u ranim 50-ima, a par navodno zajedno uživa već nekoliko mjeseci.

Podsjetimo, Stefano je medijske stupce punio i sa svojim poslovnim bivšim partnerom Domenicom Dolceom s kojim je bio u ljubavnoj vezi od 1986. do 2005. godine te s kojim je izgradio modno carstvo. Stefano je Domenica upoznao kada je imao samo 18 godina, a njihov odnos obilježile su brojne skandalozne izjave.

Omraženi dizajner predahnuo od skandala uz mlađahnog dečka s kojeg ćete teško skinuti pogled

Stefano Gabbana i dečko (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Stefano Gabbana i dečko (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Bile su tu rasističke kampanje poput one u kojoj manekenka štapićima jede tipičnu talijansku hranu, zatim izjave da bi gay parovima trebalo zabraniti da posvajaju djecu te da su posvojena djeca sintetička, ali i privatna dopisivanja u kojima Kineze nazivaju "glupima".

Stefano Gabbana, Domenico Dolce Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Opustila se na jahti iz snova! Kolinda Grabar-Kitarović vikend provela u zanimljivom ženskom društvu

Gabbana je prije nekoliko godina ljubio zgodnog frizera, a više detalja pročitajte OVDJE.

Galerija 9 9 9 9 9

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ivana Mišerić prekinula šutnju o neočekivanom karijernom potezu: ''Je li dramatično?''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Evo zašto Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput nije bio uz nju na Špancirfestu!

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik samoj sebi dala obećanje: ''Nikad više neću živjeti s muškarcem!''