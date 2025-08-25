Evo zašto Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput nije bio uz nju na Špancirfestu!

Šime Elez objavio je kako je krenula njegova avantura motorom po Balkanu, dok je Maja Šuput prisustvovala Špancirfestu.

Nedjeljno poslijepodne Maja Šuput iskoristila je za šetnju Varaždinom, gdje je posjetila Špancirfest i, očekivano, privukla mnoštvo pogleda.

U društvu sina Blooma i prijatelja Marka Grubnića pjevačica je plijenila pažnju odvažnim modnim odabirom. No svi su se pitali gdje je Šime Elez, mladi Splićanin s kojim je se povezuje već tjednima.

Maja Šuput - 3 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Naime, na svom Instagramu Šime je objavio da je krenuo u uzbudljivu avanturu Balkan Rally, a jučer se javio iz Crne Gore. Nakon toga zaustavio se u Skopju, a podijelio je i da mu putovanje motorom nije lako.

Šime Elez - 5 Foto: Instagram

Šime Elez - 6 Foto: Instagram

Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Nestanak Facebook profila Thompsonove supruge iznenadio pratitelje, svi se pitaju isto!

''Prva 654 kilometra odrađena, prva etapa završena. Vožnja prošla bez većih problema, a da smo noć prije legli na vrime, bila bi odrađena bez ikakvih problema. Doduše, mislim da je to manje bitno. Umor u očima pripisujem činjenici da ovdje nitko nije normalan, a ne kilometrima. Najgore je prošlo, idemo dalje'', napisao je.

Prije nekoliko dana Šime je otkrio da će na motoru provesti devet dana i prijeći tri tisuće kilometara.

Šime Elez - 8 Foto: Instagram

Šime je ovih dana pokazao i novi imidž, a kako je na njega reagirala Šuput, pogledajte OVDJE.

U životu Splićanina kojeg povezuju s Majom Šuput dogodila se velika novost

Pogledaji ovo Celebrity Ležerna nedjelja Jelene Rozge i Ivana Huljića, snimljeni su na Bolu!

Podsjetimo, glasine o njihovu druženju počele su kružiti nakon što se Elez pojavio u Majinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari".

Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR

Maju i Šimu prvi put su zajedno snimili na luksuznoj jahti, a zatim i na večeri u poznatom splitskom restoranu, gdje su privukli brojne znatiželjne poglede.

Galerija 26 26 26 26 26

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!

Pogledaji ovo Celebrity Igor Kojić službeno se razveo od 15 godina mlađe Sofije nakon pet mjeseci braka