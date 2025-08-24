Ležerna nedjelja Jelene Rozge i Ivana Huljića, snimljeni su na Bolu!

Jelena Rozga 48. rođendan proslavila je nastupom na Bolu, a dan poslije uživala u mirnom druženju s Ivanom Huljićem.

Subotnju večer Jelena Rozga provela je na pozornici na Bolu, gdje je svojim poznatim hitovima raspjevala publiku i obilježila 48. rođendan u radnom tonu.

Nakon nastupa, nedjelju je odlučila provesti mirnije uz kavu, naravno, u društvu partnera Ivana Huljića, daleko od gužve i reflektora, objavili su iz 24sata.

Za ležerno druženje pjevačica se odlučila za jednostavnu bijelu majicu i traperice, dok je Ivan odabrao opuštenu kombinaciju kratke majice, košulje, bermuda i bijelih tenisica. Njihov nenametljiv stil i opuštena atmosfera samo su dodatno naglasili bliskost i skladan odnos para.

Rozga i Huljić u vezi su već neko vrijeme, no tek nedavno su potvrdili vezu. Njihova ljubav počela je prije više od deset godina, a sada su si dali drugu šansu.

"Pa ja nikad nisam voljela pričati o svom privatnom životu, ne volim ni sad. Mislim, ja sam kao i svaka druga žena, on je kao svaki drugi čovjek. Normalno živimo, sve radimo isto. Lipo nam je, ljubav je nešto najlipše na svitu", izjavila je za IN magazin.

