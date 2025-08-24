Rijetka zajednička pojava Kolinde i supruga Jakova s posebnim povodom!

Kolinda Grabar-Kitarović provela je vikend na Lošinju sa suprugom Jakovom i prijateljicom Snježanom Mehun Schillinger.

Nakon kratkog posjeta Budimpešti, Kolinda Grabar-Kitarović vikend je provela na Lošinju u društvu bliske prijateljice i suradnice Snježane Mehun Schillinger.

Vlasnica brenda Duchess, čije je kreacije bivša predsjednica često nosila i tijekom mandata, i ovaj je put bila uz nju, a druženju se pridružila i Ivana Perenčević.

Trojac je dane iskoristio za odmor i uživanje u otočkoj atmosferi – od kušanja specijaliteta i isprobavanja jahti u uvali Čikat, do večernje zabave i plesa u luksuznom hotelu.

Kolinda Grabar-Kitarović - 4 Foto: Snježana Schillinger/Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Snježana Schillinger/Instagram

Ipak, najviše pozornosti privuklo je pojavljivanje Kolinde sa suprugom Jakovom Kitarovićem, što je rijetkost u javnosti. Premda ih dugo nismo vidjeli zajedno, oboje već godinama podržavaju projekte Snježane Mehun, a sada su joj potporu dali i zajedničkim dolaskom.

Za ovu prigodu Kolinda je odabrala elegantnu bijelu haljinu, koju je upotpunila detaljem koji često bira – šalom zavezanom u mašnu oko vrata.

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Snježana Schillinger/Instagram

