Selma će ovaj komentar chefa Vukadina zauvijek pamtiti: ''To bih definitivno izdvojila...''

Nakon gotovo tri mjeseca natjecanja, Selma Karić oprostila se od MasterChef kuhinje tik pred polufinale. U iskrenom osvrtu govori o emocijama koje su je pratile pri izlasku iz showa, lekcijama koje nosi sa sobom i putu koji joj je, kako kaže, donio puno više od samog plasmana.

Ispasti iz MasterChefa tik pred polufinale trenutak je koji sa sobom nosi snažne emocije, ali i prostor za osobne spoznaje. Selma Karić svoj je odlazak iz natjecanja doživjela iskreno i duboko, svjesna težine puta koji je iza nje, ali i svega što joj je to iskustvo donijelo.

''Kada nakon skoro tri mjeseca borbe na putu ka ostvarenju snova shvatite da je taj put završen, osjećaji su pomješani. Naravno da je bilo tuge jer se sve završava, ali rekla bih da je više bilo ponosa i sreće, jer taj put je nešto na šta sam izuzetno ponosna. Bio je samo moj, ostala sam onakva kakva jesam i ništa nije vrijednije od toga. To je zapravo, prava pobjeda'', zaključila je Selma.

Galerija 7 7 7 7 7

Cijelo svoje MasterChef putovanje Selma opisuje kao iskustvo koje se odvijalo gotovo nestvarnom brzinom, ispunjeno izazovima, učenjem i velikim unutarnjim preispitivanjima.

Pogledaji ovo inMagazin Član žirija MasterChefa otkrio što se nalazi na njegovom blagdanskom stolu, ali i kako je upoznao suprugu

''Od prve audicije do mog ispadanja iz takmičenja kao da sam bila u nekom snu.

Stvari su odvijale nevjerovatnom brzinom, nizali su se dani puni izazova, učenja o sebi i drugima, dani kada sam bila sigurna da je prijava na ovo takmičenje bila moja najhrabrija odluka u životu, kao i spoznaja da je ovo posebna ljubav koja je spremna na veliku žrtvu. Završni korak je bio potvrda da nikada nije kasno za snove, samo je pitanje koliko ste hrabri sanjati''.

Selma Karić - 1 Foto: Nova TV

Selma Karić - 2 Foto: Nova TV

Biti na samom pragu polufinala nosilo je posebnu težinu, a najteži dio nije bio sam plasman, već suočavanje s vlastitim greškama.

''Stići na prag polufinala i tu napustiti takmičenje nije bilo jednostavno prihvatiti, ne zbog plasmana koliko zbog toga što sam bila ljuta na samu sebe zbog grešaka koje su mi se desile. I zbog toga što sam dozvolila da me jelo koje ne mogu probati, a trebam replicirati toliko izbaci iz fokusa. Ali greške su nešto što nas gradi i oblikuje za sve buduće izazove koji nas čekaju''.

Pogledaji ovo Celebrity Oproštaj od MasterChefa tik do završnice: ''Tako blizu, a tako daleko…''

Pogledaji ovo Celebrity Njezino MasterChef putovanje bilo je sve samo ne jednostavno: ''Slova su mi bježala, teško se bilo koncentrirati''

Selma otvoreno priznaje da u eliminacijskom izazovu nije bila na razini na kojoj je željela biti.

''U eliminacijskom izazovu sam ja bila daleko od svog maksimuma, to je bilo kuhanje s pola energije i fokusa. Definitvno da mogu vratiti vrijeme, ne bih dozvolila da me taj hendikep oko svinjskog mesa unutar jednog jela toliko demoralizira. Ostala bih na jednoj radnoj jedinici, bila bih bolje fokusirana na okuse kojima dobro baratam i više bih slušala sebe'', priča.

Unatoč tome, iz natjecanja nosi niz trenutaka na koje je iznimno ponosna.

''Mogu reći da je takvih trenutaka zaista bilo dosta i to je poseban ponos, ali ono što bih izdvojila jeste to kada je chef Stipe rekao da bi svi trebali probati moje jelo da vide kako se barata okusima. Moj odnos s drugim kandidatima, a posebno kuhanje sa chefovima koji imaju Michelinove zvijezdice''.

Svoj kuharski identitet, kaže, najjasnije je pokazala kroz nekoliko jela koja su ostavila snažan trag.

Pogledaji ovo Celebrity Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''

''Jelo koje je najbolje predstavilo moj kuharski identit su jela pod nazivom Vrt želja I Sarajevski ćejf kao I Pavlove tortice iz jednog gastroduela kada smo osvojili zlatne medalje''.

Komentare i savjete žirija tijekom cijelog natjecanja doživljavala je kao neprocjenjivu školu.

''Svaki komentar od strane žirija sam prihvaćala kao zlata vrijedan. Učila sam iz svakog i voljela bih da sam svaki stigla zapisati, ali nisam samo učila na komentarima upućenim meni konkretno, nego i svim ostalim kandidatima. Krala sam znanje na sve načine''.

Selma Karić - 12 Foto: Nova TV

Selma Karić - 11 Foto: Nova TV

Kako se broj kandidata smanjivao, atmosfera u kući postajala je sve intimnija i povezanija.

''Kada vas u kući u kojoj je na početku bilo gužva ostanu samo četiri osobe, moram priznati da je osjećaj malo čudan. Bili smo kao mala obitelj,kuhali smo svi skupa, čitali jedni drugima svoje menije, savjetovali jedni druge, podržavali se i otvoreno razgovarali o svim ishodima. Sjećam se da sam na jutro našeg dvoboja dugo razgovarala s Ottom i da smo se smijali. Bodrili jedno drugo, ali prije svega poštovali se''.

Pogledaji ovo Celebrity Napustila je MasterChef tik do finala: ''Svaki krug je bio nova lekcija''

Tijekom showa posebno se povezala s jednom osobom, a razlog je bio duboko osoban.

''Puno je osoba s kojima sam se povezala, nekako sam tamo bila kao dežurna razrednica na početku. Zaista je veliki broj dragih ljudi koje sam tamo upoznala i svako od njih ima svoje mjesto u mom srcu, ali jedna osoba od bootcampa mi je ušla u srce odmah jer me svojim pogledom podsjetila na moju Asiju. To je Endrina. S njom sam se pogledom dogovarala, bile smo cimerice i najveća podrška jedna drugoj. Energija koja je slična mojoj i nekako u njoj vidim sve ono što ja nisam ostvarila kada sam bila njenih godina'', ispričala nam je Selma.

Selma Karić - 10 Foto: Nova TV

Oprostaj nakon ispadanja bio je snažno emotivan.

''Bila sam jako tužna, da smo plakali i da je bilo jako emotivno. Trudila sam se biti jaka, ali nisam uspjela. Sreća je da nismo imali puno vremena za opraštaj, ali cure su mi spakirale pisma u torbu, Otto me jako zagrlio, a ja sam već bila na rubu suza''.

Osim kulinarskog znanja, MasterChef joj je donio i važne životne lekcije.

''MasterChef mi je dao veliku lekciju o životu, a to je da uvijek treba vjerovati u sebe i svoje snove. Da kuhanje nije posao nego ljubav i strast, da mogu sve što poželim, samo trebam vjerovati u to. Dao mi je nevjerovatnu regionalnu popularnost i povezao me sa divnim ljudima iz cijele regije''.

Selma Karić - 8 Foto: Nova TV

Selma Karić - 9 Foto: Nova TV

Pogled prema budućnosti jasno je usmjeren prema gastronomiji.

''Moja budućnost nakon MC definitivno ide u pravcu gastromije. Kuhanje sada dobiva jedan potpuno drugi pravac i pored Instagram platforme na kojoj objavljujem recepte u planu su još neki projekti koje jedva čekam i o kojima ću pričati malo više početkom 2026'', otkrila nam je Selma.

Za kraj, Selma ima jasnu poruku svima koji razmišljaju o prijavi u novu sezonu MasterChefa.

Selma Karić - 7 Foto: Nova TV

''Ako želite pomicati svoje granice, ako želite učiti i pokazati svoju kreativnost, ako želite da se vaš život mijenja na bolje, onda se prijavite na MasterChef 2026. A ako ne želite da izlazite iz svoje zone komfora, onda gledajte s kauča kako drugi ostvaruju svoje snove'', poručila je Selma.