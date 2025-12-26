Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''

Blagdani su vrijeme obitelji, a to je na najljepši način pokazao chef i član žirija MasterChefa Stjepan Vukadin, koji je sa svojim pratiteljima podijelio emotivne fotografije s božićnog obiteljskog fotošutinga.

Član žirija popularnog kulinarskog showa MasterChef i priznati chef, Stjepan Vukadin, oduševio je svoje pratitelje na Instagramu objavivši niz toplih i emotivnih fotografija s božićnog obiteljskog fotošutinga.

Na fotografijama pozira sa suprugom Katarinom, kćerkicom Eli i sinom Gabrielom, a uz njih je napisao dirljivu poruku: ''Sretan i blagoslovljen Božić od obitelji Vukadin''.

Ovaj prizor oduševio je njegove pratitelje koji su mu u komentarima uputili brojne čestitke i lijepe želje za blagdane.

''Sretan vam Božić i sve najbolje'', ''Sretan Božić prekrasnoj obitelji'', ''Jao Stipe, ne bih htjela da vam ureknem dječicu, ali kao med su medeni, naravno i vaša supruga'', ''Sretan i čestit Božić, lijepa familijo'', neki su od komentara.

Pogledaji ovo Celebrity Zgodni domaći glazbenik pohvalio se predivnom viješću uz nježnu fotku!

Iako svoje obiteljske trenutke rijetko pokazuje u javnosti, ova božićna objava bila je posebna za sve njegove fanove koji su s oduševljenjem pratili fotografije šire obitelji.

Stipe Vukadin Foto: Nova TV

Posebno je dirljivo vidjeti Stjepana u ulozi oca i supruga — u trenucima kada se božićna atmosfera i obiteljska radost stapaju u jednostavnu, ali snažnu poruku zahvalnosti i ljubavi.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša dječja zvijezda hospitalizirana nakon uznemirujućih prizora s ulice

Inače, Stjepan i Katarina u braku su 6 godina. 2020. rodio se sin Gabriel, a 2024. kćer Eli.

Stjepan Vukadin i njegova supruga Foto: Instagram

Stjepan Vukadin na Instagramu Foto: Instagram

''Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed. Kad je teško, sjetim se svog Gabriela, svoje Eli i moje Kate i znam zašto se trudim. Oni me vraćaju na zemlju i drže čvrsto uz stvarnost. Za mene su oni sve'', rekao nam je jednom prilikom.

Galerija 3 3 3 3 3

Pogledaji ovo Celebrity Njezino MasterChef putovanje bilo je sve samo ne jednostavno: ''Slova su mi bježala, teško se bilo koncentrirati''

Pogledaji ovo Celebrity Oproštaj od MasterChefa tik do završnice: ''Tako blizu, a tako daleko…''

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Severina otkrila veliku promjenu u životu upravo na Božić: ''Ovi zidovi pamte...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Blagdanska pregača i francuska salata! Ovako se slavi Božić u domu našeg glumačkog para