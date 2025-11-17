Emotivna strana chefa Vukadina! U njegovoj obitelji danas je poseban dan

Chef Stjepan Vukadin emotivnom objavom obilježio je 6. godišnjicu braka sa svojom voljenom Katarinom.
Na crno-bijeloj fotografiji, koju je objavio u storyju na Instagramu, vidi se kako zagrljeni stoje u šumi na dan svog vjenčanja.
Stjepan Vukadin i njegova supruga Foto: Instagram
Stipe Vukadin Foto: Nova TV
Inače, Stjepan i Katarina vjenčali su se 2019. godine, a godinu kasnije rodio im se dječak Gabriel. Prošle godine u travnju dobili su i kćerkicu Eli.
''Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed. Kad je teško, sjetim se svog Gabriela, svoje Eli i moje Kate i znam zašto se trudim. Oni me vraćaju na zemlju i drže čvrsto uz stvarnost. Za mene su oni sve'', rekao nam je jednom prilikom.
Podsjetimo, chefa Vukadina gledamo kao člana žirija u kulinarskom showu Nove TV MasterChef.
