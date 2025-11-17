Emotivna strana chefa Vukadina! U njegovoj obitelji danas je poseban dan

Chef Stjepan Vukadin emotivnom objavom obilježio je 6. godišnjicu braka sa svojom voljenom Katarinom.

Poznati chef Stjepan Vukadin i njegova supruga Katarina proslavili su šestu godišnjicu braka, a tim je povodom na Instagramu podijelio romantičnu fotografiju, koja je raznježila njegove pratitelje.

Na crno-bijeloj fotografiji, koju je objavio u storyju na Instagramu, vidi se kako zagrljeni stoje u šumi na dan svog vjenčanja.

Stjepan Vukadin i njegova supruga Foto: Instagram

Stipe Vukadin Foto: Nova TV

Inače, Stjepan i Katarina vjenčali su se 2019. godine, a godinu kasnije rodio im se dječak Gabriel. Prošle godine u travnju dobili su i kćerkicu Eli.

Pogledaji ovo Celebrity Romantični bijeg poznatog para: Naš voditelj pohvalio se idiličnim prizorima s drugog kraja svijeta

''Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed. Kad je teško, sjetim se svog Gabriela, svoje Eli i moje Kate i znam zašto se trudim. Oni me vraćaju na zemlju i drže čvrsto uz stvarnost. Za mene su oni sve'', rekao nam je jednom prilikom.

Galerija 8 8 8 8 8

Podsjetimo, chefa Vukadina gledamo kao člana žirija u kulinarskom showu Nove TV MasterChef.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ubojiti dekolte Jennifer Lopez bio je samo dodatni wow-efekt ove očaravajuće haljine!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju

Pogledaji ovo Nekad i sad Jedna od najpoželjnijih ljepotica 90-ih i danas oduševljava pojavom, evo kako izgleda s 52 godine

Pogledaji ovo Celebrity Bivša supruga političara komentirala njegovu novu romansu s pjevačicom