Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju

Prije pet godina imala je dugu kosu i isti osmijeh, a danas u Tajlandu predstavlja Hrvatsku na svjetskoj pozornici.
Naša misica Laura Gnjatović trenutačno boravi u Tajlandu, gdje plijeni pažnju na međunarodnom izboru ljepote – Miss Universe. Svakom novom objavom privlači sve više obožavatelja diljem svijeta, no oni najvjerniji zavirili su i u njezinu prošlost – i otkrili da se Laura gotovo nimalo nije promijenila.
Njezina prva objava na Instagramu datira iz 2020. godine, a fotografije iz tog razdoblja pokazuju mladu djevojku s dugom kosom, prirodnim izgledom i prepoznatljivim osmijehom – sve ono što i danas krasi njezin izgled i zbog čega je favoritkinja za pobjedu.
Lijepa Zadranka s dubrovačkom adresom, koja je inače 23-godišnja studentica sestrinstva, bivša odbojkašica i djelatnica hitne pomoći, danas nosi titulu misice i uživa pozornost javnosti, no djeluje jednako samouvjereno kao i prije pet godina.
Naša misica odradila je i nastup u badiću na svjetskom izboru, svaki opis je suvišan! Više o tome pisali smo OVDJE.
Laura je na Instagramu objavila i fotke u raskošnoj haljini, kojom je istaknula duge noge. Objavom je pokupila samo najljepše komplimente, a detalje saznajte OVDJE.
A kako možete glasati za nju na ovom prestižnom natjecanju, saznajte OVDJE.
