Kakva nostalgija! Charlotte i Harry iz "Seksa i grada" opet skupa pred kamerama

Članovi glumačkog ansambla serije "Seks i grad" Kristin Davis, Evan Handler i David Eigenberg susreli su se na događaju uoči dodjele Zlatnih globusa.

Bila je to večer ispunjena nostalgijom i glamurom za obožavatelje kultne serije "Seks i grad", koja je u srijedu navečer doživjela svojevrsni reunion na prestižnom događaju Golden Eve u Los Angelesu.

Svečanost održana u hotelu Beverly Hilton okupila je brojne zvijezde, a poseban povod bio je odavanje priznanja Sari Jessici Parker, koja je primila prestižnu nagradu Carol Burnett Golden Globe, uoči glavne dodjele Zlatnih globusa.

U znak podrške svojoj dugogodišnjoj kolegici, na crvenom tepihu pojavili su se i njezini nekadašnji partneri sa seta. Kristin Davis, nezaboravna Charlotte York, blistala je u elegantnoj crnoj haljini te je s osmijehom pozirala uz Evana Handlera, koji je u seriji utjelovio njezina supruga Harryja. Njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je posebno oduševljenje fanova.

Društvo im je pravila i sama Sarah Jessica Parker, kao i David Eigenberg, poznat po ulozi Mirandine velike ljubavi Stevea, kojeg danas možemo gledati u seriji "Chicago u plamenu". Cijela ekipa rado se družila pred kamerama, a fotografije s događaja brzo su obišle društvene mreže.

Emotivni trenutak večeri bio je i dolazak supruga Sare Jessice Parker, Matthewa Brodericka, s kojim je u braku već 28 godina, te njihova sina Jamesa Wilkieja, koji je majci ponosno dao poljubac pred fotografima.

Zlatni globus, koji će se emitirati na američkoj televiziji 8. siječnja, dodatno je obilježen i dodjelom nagrada drugim velikim imenima, među kojima je i Helen Mirren, koja je primila priznanje Cecil B. DeMille.

To okupljanje samo je nastavak vala nostalgije koji posljednjih mjeseci prati zvijezde serije. Nedavno su fanovi uživali i u viralnom videu na TikToku u kojem su se ponovno susreli Davis i Kyle MacLachlan, Charlottin prvi suprug Trey, podsjetivši koliko likovi iz "Seksa i grada" i dalje imaju posebno mjesto u srcima publike.

Serija "Seks i grad" emitirala se od 1998. do 2004. godine, imala je šest sezona i 94 epizode, dva uspješna filma te spin-off "I tek tako...", čije su tri sezone zaključile jednu od najutjecajnijih televizijskih priča modernog doba.

Susret nekadašnjih kolega još jednom je potvrdio – i nakon svih ovih godina "Seks i grad" ostaje simbol prijateljstva, stila i bezvremenskih ženskih priča koje publika i dalje s jednakim zanimanjem prati.

