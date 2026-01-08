Preminuo brat neprežaljenog glumca, obitelj se oprostila dirljivom porukom

Mlađi brat pokojnog glumca Patricka Swayzea, Sean, preminuo je u prosincu u dobi od 63 godine nakon teške bolesti.

Sean Swayze, mlađi brat holivudske legende Patricka Swayzea, preminuo je u dobi od 63 godine. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov sin Jesse Swayze navodeći da je Sean preminuo 15. prosinca na području Los Angelesa.

Prema dostupnim informacijama iz smrtovnice, do koje je došao tabloid TMZ, Sean je preminuo uslijed akutnog krvarenja iz gornjeg dijela probavnog sustava i teške metaboličke acidoze uzrokovane cirozom jetre. Riječ je o ozbiljnom stanju koje se javlja u kasnoj fazi kronične bolesti jetre.

Patrick Swayze - 2 Foto: Profimedia

U dokumentima je navedeno i da je Sean radio kao "teamster" u industriji zabave.

Seanova smrt dolazi 16 godina nakon gubitka njegova slavnog brata Patricka Swayzea, koji je preminuo 2009. godine u dobi od 57 godina nakon teške borbe s rakom gušterače.

Patrick Swayze - 1 Foto: Profimedia

Emotivnu posvetu Seanu uputila je njegova rođakinja Rachel Leon, koja je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj Sean nosi majicu inspiriranu filmom "Prljavi ples".

Pogledaji ovo Nekad i sad Ljubila je najveće frajere, no prava sreća u ljubavi osmjehnula joj se tek s 50 godina!

"Slomljena srca dijelim vijest da je moj rođak Sean Swayze preminuo. Bio je uvijek zabavan, pun života i nosio je ove majice s ponosom kako bismo odali počast našem voljenom Patricku", napisala je i dodala kako se cijela obitelj moli i drži zajedno u ovom teškom razdoblju.

Patrick Swayze - 4 Foto: Profimedia

Majica koju je Sean nosio bila je simbolična posveta filmu "Prljavi ples", koji je Patricka Swayzea učinio svjetskom zvijezdom. Patrick je za tu ulogu bio nominiran za Zlatni globus, a film je postao jedan od najpoznatijih romantičnih klasika svih vremena. Tijekom karijere Patrick je ostvario nezaboravne uloge i u filmovima poput "Duh", koji je osvojio dva Oscara, kao i u komediji "Neobične prijateljice ", kojom je pokazao svoju glumačku širinu.

Patrick Swayze - 6 Foto: Profimedia

Patrick Swayze - 5 Foto: Profimedia

Patrick Swayze bio je u braku s Lisom Niemi više od tri desetljeća, sve do svoje smrti, a ona je kasnije otvoreno govorila koliko joj i danas nedostaje.

O posljednjim danima Patricka Swayzea više pročitajte OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Prepoznajete li ga? Ispod velikih naočala i trenirke krije se poznati glumac!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Skromna i nenametljiva ceremonija: Francuska glumačka ikona ispraćena na posljednji počinak

Pogledaji ovo Preporuke Tko je čovjek koji stoji iza kriminalističkih uspješnica koje osvajaju cijeli svijet?

Pogledaji ovo Celebrity Slavna oskarovka službeno se razvela od country-pjevača, ovo su svi detalji!