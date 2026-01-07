Slavna oskarovka službeno se razvela od country pjevača, ovo su svi detalji!

Nešto više od tri mjeseca nakon pokretanja postupka, okončan je razvod Nicole Kidman i Keitha Urbana.

Razvod Nicole Kidman i Keitha Urbana sada je i službeno zaključen. Oskarovka i country glazbenik postigli su nagodbu samo tri mjeseca nakon što je Kidman pokrenula postupak za okončanje njihovog 19 godina dugog braka, koji je godinama slovio za jedan od stabilnijih u svijetu slavnih.

Prema sudskim dokumentima, koje prenose strani mediji, bivši supružnici sporazumno su se odrekli prava na alimentaciju, kako bračnu tako i onu za djecu.

Nicole Kidman i Keith Urban - 5 Foto: Profimedia

Svaka strana snosi vlastite pravne troškove, a preostali sudski izdaci bit će podijeljeni ravnopravno. Također su dogovorili i podjelu cjelokupne imovine – od nekretnina, namještaja i vozila do bankovnih računa i ulaganja na obostrano zadovoljstvo, pri čemu svatko zadržava ono što je trenutačno u njegovu vlasništvu.

Nicole Kidman i Keith Urban - 6 Foto: Profimedia

Posebnu pažnju izazvao je dogovor o skrbništvu nad njihovim kćerima, 17-godišnjom Sunday Rose i 14-godišnjom Faith Margaret. Prema roditeljskom planu, Nicole će s tinejdžericama provoditi većinu godine, čak 306 dana, dok će Keith imati 59 dana, odnosno svaki drugi vikend. Unatoč visokim prihodima oboje, navodno većim od 100 tisuća dolara mjesečno, sud je, na njihov zajednički zahtjev, odredio da se alimentacija za djecu ne isplaćuje.

Nicole Kidman i Keith Urban - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kći supermodela 90-ih uživa s 9 godina starijim glumcem, koji nosi poznato prezime

Izvori bliski paru tvrde kako je cijeli proces protekao mirno i bez javnih sukoba, a dokumenti jasno pokazuju da su Kidman i Urban željeli izbjeći dugotrajne sudske rasprave i dodatno iznošenje privatnih detalja u javnost. Nije potvrđeno jesu li imali predbračni ugovor, no sve upućuje na to da su se o svim ključnim pitanjima dogovorili iza zatvorenih vrata.

Nicole Kidman i Keith Urban - 2 Foto: Profimedia

Razvod je, prema pisanju medija, posebno teško pao Urbanu, koji se navodno u posljednje vrijeme osjeća iscrpljeno i usamljeno te se pita je li donio ispravnu odluku. U isto vrijeme, pojavile su se i glasine koje ga povezuju s mlađom gitaristicom Maggie Baugh, iako nijedna strana te navode nije komentirala.

Nicole Kidman i Keith Urban - 4 Foto: Profimedia

Nicole Kidman i Keith Urban razišli su se krajem ljeta 2025., a razvod je potvrđen krajem rujna. Iako je vijest šokirala brojne obožavatelje, čini se da su bivši supružnici odlučili staviti dostojanstvo i dobrobit djece ispred svega – te u tišini zatvoriti jedno važno poglavlje svojih života.

Kako je izgledalo njihovo vjenčanje, pogledajte OVDJE.

Proteklog ljeta boravila je u Hrvatskoj, a što ju je oduševilo, otkrijte OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Prepoznajete li ga? Ispod velikih naočala i trenirke krije se poznati glumac!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naš glumački par proslavio važnu obljetnicu, na slavlju im se pridružio neočekivan gost!

Pogledaji ovo Celebrity Razmažena? Potezi Beckhamove snahe ne prestaju podizati prašinu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Propust na stranici brenda Meghan Markle otkrio je nevjerojatne količine koje nitko nije očekivao!