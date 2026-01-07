Razmažena? Potezi Beckhamove snahe ne prestaju podizati prašinu

Nicola Peltz proslavila je svoj 31. rođendan, no zabava je podignula obrve mnogima zbog toga jer je podsjećala na dječju rođendansku zabavu.

Bogatašica Nicola Peltz još je jednom privukla pažnju javnosti i to načinom na koji je odlučila proslaviti svoj 31. rođendan.

Umjesto klasične večere s prijateljima ili romantičnog izlaska, supruga Brooklyna Beckhama organizirala je raskošnu zabavu s baletnom tematikom, koja je mnoge iznenadila, ali i potaknula brojne komentare.

Manekenka je dio atmosfere podijelila na TikToku, gdje se vidi kako razmjenjuje poljubac sa suprugom, dok joj najbliži, među kojima je bio i njezin otac Nelson, pjevaju rođendansku pjesmu. U kadrovima se moglo vidjeti i posebno dizajniranu tortu s balerinom na vrhu te pažljivo osmišljenu dekoraciju u nježnim tonovima.

Ipak, ono što je mnogima zapelo za oko bio je izostanak članova obitelji Beckham. Naime, Brooklynovi roditelji i braća nisu prisustvovali proslavi, što je dodatno potaknulo nagađanja o napetim odnosima u obitelji, koji su navodno započeli nakon što su Nicola i Brooklyn preskočili proslavu 50. rođendana Davida Beckhama.

Stručnjakinja za govor tijela Judi James za britanske medije je komentirala da Nicolino ponašanje tijekom zabave ostavlja dojam "dječje razigranosti". Prema njezinim riječima, baletna tematika, ružičasta haljina s volanima, ali i način na koji se Nicola kretala i reagirala, podsjećali su na dječju rođendansku zabavu, poručivši kako se činilo da se prepustila ulozi razmaženog djeteta koje je u središtu pozornosti. James je istaknula da takvo ponašanje kod odraslih ponekad može biti znak potrebe za sigurnošću i zaštitom.

Zanimljivo je i to da je Nicola rođendan opisala kao "najbolji dosad", što su neki protumačili kao potvrdu da joj je trenutačna bliskost sa suprugom i ocem izuzetno važna. Čak je i poljubac s Brooklynom, prema analizi stručnjakinje, djelovao sramežljivo i "tinejdžerski", što se razlikuje od njihovih ranijih, samouvjerenijih javnih nastupa.

Ova proslava dodatno je bacila svjetlo na obiteljske odnose Beckhamovih. David Beckham nedavno je u objavi na Instagramu, u kojoj se osvrnuo na proteklu godinu, izostavio Brooklyna, dok je istaknuo zajedničke trenutke s ostalom djecom Romeom, Cruzom i Harper. Također, Brooklyn je nedavno propustio i vjenčanje bliske prijateljice Holly Ramsay, iako je ostatak obitelji bio prisutan.

I dok se nagađanja o obiteljskom razdoru nastavljaju, jedno je sigurno – Nicola Peltz svojim potezima i stilom života ne prestaje intrigirati javnost, a njezin rođendan s baletnom tematikom zasigurno će se još dugo prepričavati.

Poznat po tome što često mijenja poslove, Brooklyn se odlučio okušati u novom izazovu, a u tome će mu pomoći tast. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako izgleda njihova vila, pogledajte OVDJE.

