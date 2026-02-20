Pretraži
Tri krune na jednom mjestu: Novu Miss Zagreba birat će čak tri Miss Hrvatske

Piše showbuzz.hr, Danas @ 11:12 Celebrity komentari
Miss Zagreba - 8 Miss Zagreba - 8 Foto: PR

Županijski izbor za Miss Grada Zagreba održat će se 27. veljače u Gastro Globusu u Zagrebu, u kojem će se predstaviti kandidatkinje koje će se boriti za titulu i priliku sudjelovanja na nacionalnom izboru za 31. Miss Hrvatske.

Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
PROVJERENO Čopori vukova usred dana napadaju stoku
napadaju i usred dana
San o životu na selu postao horor: "Sve se dogodi u sekundi. Kći ide psihijatru"
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Tko je supruga Jakova Gojuna? Velika je podrška slavnom rukometašu i ponosna majka njihove četvero djece
Kraj jedne karijere
Naš domaći par upoznao se još 2009., a sada su skupa zatvorili jedno veliko životno poglavlje
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Tihi ubojica u vašim arterijama: Evo kako nastaje plak i kako ga zaustaviti na vrijeme!
Ovo su glavni uzroci
Tihi ubojica u vašim arterijama: Evo kako nastaje plak i kako ga zaustaviti na vrijeme!
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Vježbe za lumbalni dio kralježnice (vježbe za donji dio kralježnice): 10 pokreta koji uklanjaju bolove
Pogledajte kako se izvode
Vježbe za lumbalni dio kralježnice (vježbe za donji dio kralježnice): 10 pokreta koji uklanjaju bolove
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Ups!
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Mnogi misle da su genijalci, no ovaj opći kviz brzo ih spusti na zemlju
Pokažite što znate!
Mnogi misle da su genijalci, no ovaj opći kviz brzo ih spusti na zemlju
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Barrage-1
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
LongShot
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
VIDEO Pogledajte gol koji je Riječanima donio pobjedu! Jedan od najboljih u Europi ove sezone, kakav majstor!
svaka mu čast!
VIDEO Pogledajte gol koji je Riječanima donio pobjedu! Jedan od najboljih u Europi ove sezone, kakav majstor!
Štimac nakon velikog rezulata poslao poruku Daliću: "Preporučio sam ga Zlatku, odbili smo nekoliko klubova"
vjeruje u prolaz!
Štimac nakon velikog rezulata poslao poruku Daliću: "Preporučio sam ga Zlatku, odbili smo nekoliko klubova"
Drama Pije Vučinić, savez potvrdio: "Pala je u nesvjest nakon doping kontrole"
Neugodno iskustvo
Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
U dobru i zlu: Hoće li postići dogovor?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Hoće li postići dogovor?
Tajne prošlosti: Učinila je to iz ljubavi, ali on to ne može shvatiti
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Učinila je to iz ljubavi, ali on to ne može shvatiti
Kumovi: Svi se zabavljaju osim nje
KUMOVI
Svi se zabavljaju osim nje
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Solčavska panorama
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Nemojte zakasniti
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Zabija i na burzi
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Slavne žene s dioptrijskim naočalama i bez šminke 2026
Prirodne i lijepe
Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
Bojana Gregoric Vejzović u prozirnoj suknji s uzorkom leoparda 2026.
Uvijek divna
Prozirna suknja s uzorkom leoparda može izgledati elegantno – Bojana Gregorić Vejzović najbolji je dokaz
Hit nijanse plave boje kose za proljeće 2026.
Koja vam je ljepša?
Da morate odabrati jednu, koja bi to bila? Ovo su dvije hit nijanse plave kose za proljeće 2026.
