Tri krune na jednom mjestu: Novu Miss Zagreba birat će čak tri Miss Hrvatske

Županijski izbor za Miss Grada Zagreba održat će se 27. veljače u Gastro Globusu u Zagrebu, u kojem će se predstaviti kandidatkinje koje će se boriti za titulu i priliku sudjelovanja na nacionalnom izboru za 31. Miss Hrvatske.

Zagreb će uskoro postati središte ljepote jer nas očekuje izbor za Miss Grada Zagreba za 31. Miss Hrvatske.

Posebnu čar tom događaju daje činjenica da će o pobjednici odlučivati čak tri bivše Miss Hrvatske: Ema Helena Vičar, aktualna 30. Miss Hrvatske, koju uskoro očekuje odlazak na izbor Miss World, 29. Miss Hrvatske Tomislava Dukić te Lucija Begić, koja se s izbora Miss Svijeta vratila s titulom Miss World sport, što je čini najuspješnijom hrvatskom misicom proteklog desetljeća. Njihovo iskustvo, profesionalnost i razumijevanje svijeta mode i ljepote jamče stručnost i objektivnost u odabiru nove misice, koja će naslijediti još uvijek aktualnu Miss Grada Zagreba, Martinu Blažević.

Ema Helena Vičar, Tomislava Dukić Foto: PR

Ovim putem pozivaju se sve zainteresirane djevojke da se prijave na casting, koji će se održati 21. veljače na lokaciji Magazinska klet, Tkalčićeva ulica 54, Zagreb. Prijave su otvorene putem službene prijavnice.

Lucija Begić Foto: PR

Sustav odabira Miss Hrvatske

Svake godine krunu Miss Hrvatske sanja 20 prekrasnih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka, pobjednica županijskih izbora, koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje – od Slavonije do Dalmacije, od Istre do Like. Svaka od njih simbol je svog kraja, ali i zajedničke misije: biti glas mladih žena koje vjeruju da ljepota počinje iznutra.

Pravo natjecanja na finalu izbora Miss Hrvatske stječe se pobjedom na županijskim izborima, nakon čega počinju službene pripreme kroz niz natjecateljskih kategorija. Svaka finalistica nosi titulu svoje županije i vlastitu priču o upornosti, radu, obrazovanju, strasti i viziji.

Miss Zagreba - 4 Foto: PR

Put prema TOP 8 i kruni Miss Hrvatske

Sustav odabira temelji se na šest ključnih kategorija, a pobjednice svake automatski ulaze u TOP 8 finalistica. Kategorije su: INTERVJU, SPORT, TALENT, TOP MODEL, HEAD-TO-HEAD i MULTIMEDIJA. Preostala dva mjesta određuju se prema bodovima i odluci stručnog ocjenjivačkog suda.

Svaka kategorija testira različitu dimenziju osobnosti – od fizičke i intelektualne do emocionalne i komunikacijske – čineći cjelovitu sliku moderne Miss Hrvatske: žene s glasom, stavom i svrhom.

Beauty with a Purpose – ljepota sa svrhom

Projekt Miss Hrvatske za Miss Svijeta svake godine podupire globalnu inicijativu Miss World Beauty with a Purpose – Ljepota sa svrhom, čiji je cilj kroz ljepotu promovirati humanost, solidarnost i pozitivne društvene promjene.

Novoizabrana Miss Hrvatske simbolizira spoj vanjske i unutarnje snage, inteligencije, empatije i društvene odgovornosti. Direkcija Miss Hrvatske već trideset godina gradi platformu koja otvara vrata mladim ženama, potiče obrazovanje, društveni angažman i sudjelovanje u projektima od nacionalne važnosti. Kroz ovaj projekt natjecateljice aktivno sudjeluju u humanitarnim akcijama i inicijativama koje mijenjaju živote – od pomoći djeci do podrške održivim projektima u zajednici.

Izbor za Miss Grada Zagreba predstavlja jedan korak na tom putu i priliku za mlade žene da postanu dio priče koja nadilazi ljepotu te postaje platforma za stvarne pozitivne promjene u društvu.

