Zaručio se Vucin sin! Kleknuo je pred ljepoticu iz Tunisa pred cijelom obitelji

Ljubavna priča Vilibalda Vuce dobila je novo poglavlje, sin poznatog glazbenika Siniše Vuce zaprosio je svoju djevojku Meriam.

Vilibald Vuco, sin poznatog glazbenika Siniše Vuce, zaručio se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Meriam Benmiloud, a sretnu vijest podijelili su i na društvenim mrežama.

''Najlakše DA koje sam ikad izgovorila'', napisala je Meriam uz fotografije zaruka.

Par je ovaj veliki životni korak odlučio obilježiti u Velom Grablju, slikovitom mjestu na otoku Hvaru, u krugu najbližih ljudi.

Meriam Benmiloud, koja plijeni pažnju svojom ljepotom, ima hrvatsko-tuniske korijene. Od Vilibalda je mlađa četiri godine, a njihova ljubavna priča traje već oko tri godine. Prošle godine napravila je veliki životni zaokret te se iz Kölna preselila u Zagreb kako bi bili zajedno.

Njihovo upoznavanje ima i posebnu poveznicu s Hvarom.

''Tata joj je iz Tunisa, mama s Hvara, a Meriam je cijeli život provela u Njemačkoj gdje su se upoznali njezini roditelji. Kako je svakog ljeta dolazila na Hvar, imamo zajedničke prijatelje koji su nas upoznali. I drž’ – ne daj, tako smo se i zaljubili'', ispričao je Vilibald ranije za Story.

