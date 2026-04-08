Lelek o kontroverzama koje su izazvali njihovi simboli i skorom nastupu na Eurosongu: ''Spremne smo!''

Grupa Lelek gostovala je u Dnevniku Nove TV, a dobro raspoložene članice otkrile su nadaju li se prolasku u finale i tko su im favoriti.

Poznat je redoslijed nastupa prve polufinalne večeri Eurosonga kada će se za plasman u finale pokušati izboriti grupa Lelek. Naše predstavnice s pjesmom ''Andromeda'' nastupaju treće, odmah nakon Moldavije i Švedske.

Prve polufinalne večeri nastupa 17 zemalja od kojih će 10 osigurati mjesto u velikom finalu. Tamo će se pridružiti finalistima iz druge polufinalne večeri, zemljama Velike petorke, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Španjolskoj koje imaju direktan prolaz u finale kao i domaćin Austrija.

Prije odlaska u Beč gostovale su u Dnevniku Nove TV te našoj Ani Veli otkrile kako im odgovara ovaj redoslijed i kako su reagirale kad su ga vidjele?

''Reagirale smo dobro. Veselimo se družiti s kolegama koji su s nama na Eurosongu i čuti ih uživo, smatramo da su pjesme sjajne. Sigurno ćemo malo i zaplesati i zapjevati zajedno s njima, tako da pozitivna atmosfera vlada među nama svakako'', rekla je Inka Večerina Perušić.

Misli li da će to pridonijeti boljem upečatljivijem nastupu?

''Nekako se ovi po sredini izgube. Mislim da smo mi zadovoljne bile sad bilo kojim redoslijedom što smo treće, to nam je zapravo jako dobro. Veselimo se i da se možda malo rasteretimo odmah na početku, da nismo pred kraj pa imamo nekakve iščekivanja'', dodala je Judita Štorga.

Tu večer će s njima, između ostalih, nastupiti i Crna Gora i Izrael i Srbija, ali i neki od favorita poput Finske i Grčke. Misle li da je teža ta večer od ove druge polufinalne večeri?

''Budući da smo svi došli na Eurosong s istim ciljem, istim razlogom, osobno ne vidim i ne dijelim večeri na težu i lakšu večer. Spremne smo, jedva čekamo i mislimo da smo u super polufinalnoj večeri'', kazala je Korina Olivia Rogić.

Očekuju li prolazak u finale?

''Pa nadamo se da prolazimo u finale, ali sad to stvarno idemo korak po korak. Prije svega želimo upoznati sve kolege, želimo se zabaviti i želimo prikazati našu državu u što boljem svjetlu. Ako publika i žiri odluče da trebamo ići u finale, onda nek tako i bude'', smatra Lara Brtan.

Na kladionicama najbolje stoje već spomenute Finska i Grčka, ali i Francuska, Danska i Australija. Jesu li to i njihovi favoriti?

''Imamo zajedničkog favorita, ima svaka nekog svog. Mislim da se zapravo favoriti iskristaliziraju kad vidimo live nastupe. Iako su to sve fenomenalni pjevači i glazbenici i ne bi bili na mjestu na kojem jesu, predstavnici svojih država, mislim da će nam samo dokazati tko je favorit i nama i pojedinačno i kolektivno kad vidimo sve live nastupe'', rekla je Marina Ramljak.

Lelekice su već izazvale i neke kontroverze. U Turskoj se, naime, pisalo o simbolima koje imaju na licu i rukama kao provokativnim jer bacaju loše svjetlo na nekadašnje Osmansko carstvo. Kako gledaju na to?

''Pa svakako nije cilj Andromede bila provokacija. Mi smo uzeli jednu povijesnu temu iz koje se, kao i između ostalog iz svih povijesnih tema, može nešto učiti. Poruka same pjesme je ljubav i ravnopravnost i poštovanje i voljeli bismo, evo, da se kao takva ishvati. Nadamo se da u tome uspjevamo'', zaključila je Inka.

Članice Leleka odlaze u Beč 1. svibnja, 2. svibnja je već prva proba, a nadamo se da ćemo ih gledati i u velikom finalu 16. svibnja.

