Njoj je 16, a njemu 19: Najpraćeniji tinejdžeri uživaju na skupom medenom mjesecu

Kći boksačke legende Tysona Furyja nakon kontroverznog vjenčanja sa samo 16 godina sa suprugom uživa na luksuznom medenom mjesecu u španjolskoj Marbelli.

Kći bivšeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Tysona Furyja, Venezuela Fury, i njezin suprug Noah Price trenutačno su među najkomentiranijim mladim parovima na društvenim mrežama.

Razlog? Venezuela ima samo 16 godina, dok je Noah navodno tri godine stariji, a njihovo vjenčanje izazvalo je brojne reakcije i podijelilo javnost. Unatoč kritikama, mladi par ne skriva koliko uživa u prvim danima bračnog života.

Nakon raskošnog vjenčanja održanog na otoku Man, Venezuela i Noah otputovali su na medeni mjesec u španjolsku Marbellu, gdje su ih fotografi snimili u romantičnim trenucima uz more. Par je izmjenjivao nježnosti na plaži, pozirao zagrljen na stijenama i nije mario za znatiželjne poglede prolaznika.

Prema pisanju stranih medija, luksuzni medeni mjesec navodno je stajao čak 30 tisuća funti, a mladenci su odsjeli u jednom od ekskluzivnijih dijelova Marbelle.

Njihovo vjenčanje također je privuklo veliku pažnju jer je održano prema tradicionalnim običajima irske putničke zajednice, kojoj pripada obitelj Fury. Venezuela je za ceremoniju nosila raskošnu vjenčanicu s dugim šlepom, a mladenka je navodno dio dana provela u kroksicama i sunčanim naočalama.

Tyson Fury i njegova supruga Paris javno su podržali svoju kćer te istaknuli kako su sretni zbog njezine odluke. Paris je ranije izjavila kako ne razumije negativne komentare jer smatra da su Venezuela i Noah zaljubljeni i zreli za zajednički život.

Prema zakonima otoka Man, osobe se mogu vjenčati sa 16 godina uz pristanak roditelja, što je omogućilo da se ceremonija održi legalno.

