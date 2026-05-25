Njoj je 16, a njemu 19: Najpraćeniji tinejdžeri uživaju na skupom medenom mjesecu

Kći boksačke legende Tysona Furyja nakon kontroverznog vjenčanja sa samo 16 godina sa suprugom uživa na luksuznom medenom mjesecu u španjolskoj Marbelli.
Razlog? Venezuela ima samo 16 godina, dok je Noah navodno tri godine stariji, a njihovo vjenčanje izazvalo je brojne reakcije i podijelilo javnost. Unatoč kritikama, mladi par ne skriva koliko uživa u prvim danima bračnog života.
Venezuela i Noah Price - 2
Nakon raskošnog vjenčanja održanog na otoku Man, Venezuela i Noah otputovali su na medeni mjesec u španjolsku Marbellu, gdje su ih fotografi snimili u romantičnim trenucima uz more. Par je izmjenjivao nježnosti na plaži, pozirao zagrljen na stijenama i nije mario za znatiželjne poglede prolaznika.
Prema pisanju stranih medija, luksuzni medeni mjesec navodno je stajao čak 30 tisuća funti, a mladenci su odsjeli u jednom od ekskluzivnijih dijelova Marbelle.
Venezuela i Noah Price - 1
Njihovo vjenčanje također je privuklo veliku pažnju jer je održano prema tradicionalnim običajima irske putničke zajednice, kojoj pripada obitelj Fury. Venezuela je za ceremoniju nosila raskošnu vjenčanicu s dugim šlepom, a mladenka je navodno dio dana provela u kroksicama i sunčanim naočalama.
Tyson Fury i njegova supruga Paris javno su podržali svoju kćer te istaknuli kako su sretni zbog njezine odluke. Paris je ranije izjavila kako ne razumije negativne komentare jer smatra da su Venezuela i Noah zaljubljeni i zreli za zajednički život.
Vjenčanje kćeri Tysona Furyja - 4
Prema zakonima otoka Man, osobe se mogu vjenčati sa 16 godina uz pristanak roditelja, što je omogućilo da se ceremonija održi legalno.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
