Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno: ''Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost''

Iako ju je transformacija Davida Balinta u showu Tvoje lice zvuči poznato nasmijala do suza, osim komentara na viđeno, Maja Šuput u razgovoru za naš portal otkrila nam je i jednu privatnu vijest. Priznala nam je da su ona i Šime Elez prekinuli te dodala da već neko vrijeme svatko živi svoju realnost.

Transformacija Davida Balinta u Maju Šuput u posljednjoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" izazvala je salve smijeha među gledateljima, ali nitko se nije zabavio kao sama Maja.

Pogledaji ovo Celebrity ''Ovo je više Karleuša, nego Maja Šuput!'' Jedva čekamo reakciju pjevačice na ove prizore

Pjevačica nam je u razgovoru priznala da je nastup gledala kroz suze od smijeha, a u cijeloj priči posebno ju je zabavila vlastita ''muška verzija''.

''Meni je to bilo fantastično! Bloom i ja smo se nasmijali do suza. Ja sam pola nastupa držala ruke preko očiju, kao da gledam sebe pa me strah da ne vidim nešto što ne želim vidjeti. Baš smo se nasmijali. Bila sam tako nabildana, tako jaka, tako visoka… ma top sam bila! Prava nedjeljna zabava'', ispričala nam je kroz smijeh.

Dok su društvene mreže gorjele od komentara na tu transformaciju, pitali smo Maju je li nastup pogledao i partner Šime, no njezin odgovor otkrio nam je nešto što nismo očekivali.

''Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti'', kroz smijeh je u svom stilu dodala Maja.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iako prolazi kroz privatne promjene, Maja ni na trenutak ne usporava poslovni tempo. Nedavno je završila snimanje nove sezone "Supertalenta", vikende provodi nastupajući diljem regije, a trenutačno je potpuno fokusirana na novi glazbeni projekt.

Maja Šuput na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram Screenshot

''Sada je najveće uzbuđenje u mom timu nova pjesma. Bit će to pravi ljetni hit i veliko iznenađenje jer je riječ o duetu. Mogu vam otkriti da se pjesma zove 'Nedovoljno lijep'. Već dva tjedna radimo samo na tome – od organizacije do snimanja spota, a ovih dana počinje i samo snimanje. Plan je da pjesma izađe do kraja lipnja i svi smo potpuno u tome'', otkrila nam je Maja.

O romansi Maje i Šime krenulo se šuškati prošle godine u srpnju kada su procurile fotografije njihovog druženja na jahti, a nakon toga su detalji s društvenih mreža pomalo otkrivali da sve više vremena provode zajedno.

Ubrzo nakon toga vezu su i sami potvrdili, te rado dijelili avanture sa zajedničkih putovanja.

Maja je također prošle godine potvrdila i razvod od Nenada Tatarinova. U braku su bili šest godina.

