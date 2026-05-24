Pjevač nakon 13 godina braka objavio da je gej, podržala ga i bivša supruga

Frontmen benda Beartooth Caleb Shomo javno je priznao da je homoseksualac, otkrivši da je godinama skrivao osjećaje, dok je njegova supruga Fleur nakon gotovo 14 godina braka iskreno progovorila o njihovom bolnom razlazu.

Caleb Shomo, frontmen rock sastava Beartooth, javno je priznao da je homoseksualac u emotivnoj objavi na Instagramu, nakon brojnih nagađanja o njegovom privatnom životu.

33-godišnji glazbenik svojim je pratiteljima otkrio da se dugo suočavao s vlastitim osjećajima i identitetom.

"Osjećam potrebu razjasniti stvari prije nego što ovo dodatno utječe na ljude koje volim. Ja sam ponosni gay muškarac", napisao je.

Priznao je i da mu nije bilo lako prihvatiti vlastitu seksualnost.

"Bilo mi je teško nositi se s osjećajima vezanima uz ovu temu i shvatiti što učiniti s tom činjenicom. Proveo sam desetljeće zatrpavajući osjećaje alkoholom, a kada sam odlučio prestati piti i suočiti se s time zašto se tako osjećam, to me dovelo do prihvaćanja vlastite seksualnosti i nade da ću jednog dana naučiti voljeti sebe", napisao je.

Glazbenik je bio u braku s Fleur Shomo gotovo 14 godina, a samo nekoliko sati nakon njegove objave oglasila se i njegova supruga, koja mu je pružila podršku, ali i iskreno progovorila o teškom razdoblju kroz koje prolaze.

"Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je vrlo zbunjujuće i bolno razdoblje za oboje. Uvijek ću željeti voljeti, štititi i podržavati Caleba. Godinama mi je njegova dobrobit bila važnija od svega na svijetu."

Priznala je i koliko joj je teško nositi se s krajem njihove ljubavne priče.

"Podržavati osobu koju voliš kroz najteže razdoblje njezina života, dok istovremeno gubiš sve i samu sebe, nevjerojatno je teško. Naših gotovo 14 godina braka bilo je prekrasno i ispunjeno ljubavlju, avanturama i srećom", rekla je.

Caleb je na kraju svoje objave poslao poruku svima koji prolaze kroz slične situacije.

"Budite iskreni prema sebi i nemojte skrivati ono što osjećate. Takve stvari samo povređuju vas i ljude oko vas."

